TSV Weilimdorf einen Schritt vor dem Finaleinzug!

– Foto: Sören Herl for TSV Weilim

Der TSV Weilimdorf könnte am kommenden Samstag, auf dem Weg zu seiner fünften Deutschen Futsal-Meisterschaft, den dritten Finaleinzug in Folge schaffen. Nach einem erfolgreichen ersten Spiel in Hamburg braucht es in der Spechtweghalle einen zweiten Sieg.

So erfolgreich wie in dieser Saison war der TSV Weilimdorf noch nie. Nachdem es die Weilimdorfer im Herbst unter die Top 32-Teams Europas in der UEFA Futsal Champions League schafften und die Nordstuttgarter die Hauptrunde der Futsal-Bundesliga auf Platz 1 abschlossen, steht der Verein nun vor dem Einzug ins Finale. Nachdem sich die Mannschaft um Erfolgstrainer Vojkan Vukmirovic im Viertelfinale gegen die Futsal Panthers Köln mit zwei Siegen (5:2 & 4:3) durchsetzen konnte, geht es für das Team in der Halbfinalrunde gegen den Hamburger SV. Gespielt wird im „best of 3“-Modus. Das bedeutet: das Team, das zuerst 2 Siege in maximal 3 Spielen einfährt, macht den Schritt ins Finale.

Das Duell zwischen dem TSV Weilimdorf und dem Hamburger SV ist dabei ein ganz besonderes. Zum einen treffen die beiden Rekordmeister aufeinander – vier deutsche Meisterschaften haben beide Teams jeweils in ihrer Vereinshistorie bisher erkämpft – das haben bislang nur die beiden Clubs geschafft. Wohingegen die Hamburger zwischen 2012 und 2016 einen Lauf hatten und in fünf Jahren vier Titel erreichten, ist es aktuell der TSV Weilimdorf, der in der Erfolgsspur liegt. Nachdem sich das Team 2019 und 2021 zwei Mal im Finale gegen eben jenen Hamburger Sportverein durchsetzen konnte, beheimatet Stuttgart nach den Siegen 2024 und 2025 bereits seit zwei Jahren die Meisterschale – und das könnte auch für ein weiteres Jahr so bleiben.

Dafür benötigt es am kommenden Samstag (25.04.2026 um 18:00 Uhr) in der Spechtweghalle (Spechtweg 40b, 70499 Stuttgart) einen Sieg im zweiten Spiel. Das erste Spiel konnte Weilimdorf im HSV-Sportzentrum am Volkspark am vergangenen Samstag (18.04.) für sich entscheiden. Mit einem 2:1-Auswärtssieg liegt der Matchball jetzt eindeutig bei den Weilimdorfern, die nun am Samstag mit einem zweiten Sieg das Halbfinale vorzeitig für sich entscheiden können. Sollten die Hamburger siegen, gibt es am 02. Mai ein entscheidendes drittes Spiel, erneut in der Spechtweghalle in Stuttgart-Weilimdorf.

„Wir wollen alles geben und das Ding am Samstag klar machen. Hamburg ist eine starke Mannschaft, aber wir haben ein super Team und zu Hause in unserer Halle wird es für den HSV noch schwerer“, sagt Kapitän Philipp Pless. Tickets für das Spiel in Weilimdorf gibt es unter www.tsv-weilimdorf.shop/futsal. Einen Livestream der Partie gibt es auf SporteuropeTV, sowie auf dem YouTube- und Instagram-Kanal des TSV Weilimdorf.