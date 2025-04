TSV Weilimdorf dreht das Spiel beim SC Geislingen

Vor 223 Zuschauern begann die Partie vielversprechend für die Gastgeber. Malik Eyüpoglu brachte seine Mannschaft in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der TSV Weilimdorf zeigte eine beeindruckende Reaktion und drehte noch vor der Halbzeit das Spiel. Riccardo Scarcelli erzielte in der 39. Minute den Ausgleich und brachte die Gäste direkt nach der Pause mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute in Führung. Enis Küley erhöhte in der 53. Minute auf 3:1.In der 60. Minute sorgte Bastian Joas mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Trotz aller Bemühungen gelang dem SC Geislingen lediglich in der Schlussminute noch ein Treffer. Fares Aljwir verkürzte in der 90. Minute auf 2:4, doch der TSV Weilimdorf ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

