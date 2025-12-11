TSV Weilheim/Teck: „Wir sind absolut im Soll“

Abteilungsleiter Gianni Mantineo vom TSV Weilheim/Teck äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Vorbereitung mit vielen Testspielen, zur schnellen Anpassung an die Bezirksliga, zur Chancenverwertung und zu den Zielen für die Rückrunde in der Bezirksliga Neckar/Fils.

Die Pause beim TSV Weilheim bleibt kurz. „Die Vorbereitung beginnt am 20.01.2026 mit Testspielen gegen den VfB Reichenbach, TSV Sondelfingen, SV Westerheim, ASV Botnang und TSV Bad Boll“, sagt Abteilungsleiter Gianni Mantineo. Für den Aufsteiger ist die Winterphase damit klar strukturiert und dicht gefüllt.

Als Neuling in der Bezirksliga Neckar/Fils sieht Mantineo seine Mannschaft voll im Plan. „Wir sind absolut im Soll und sind als Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte.“ Zwar gesteht er ein, dass „1–2 Niederlagen vermeidbar“ gewesen seien, doch insgesamt überwiegt das Positive. Der TSV hat sich stabil präsentiert und bewiesen, dass der Aufstieg kein Zufall war.

Schnelle Anpassung an die neue Liga

Ein Schlüsselfaktor für die gute Platzierung ist laut Mantineo die frühe Sicherheit im Umgang mit dem höheren Niveau. „Die Gewöhnung an die neue Liga gelang schneller als gedacht.“ Besonders betont er, dass der TSV seiner Linie treu geblieben ist: „Wir spielen weiterhin unseren Fußball ohne uns groß anzupassen.“ Dieser Mut zur eigenen Identität zahlt sich bislang aus.

Chancenverwertung als zentrales Thema

Trotz der insgesamt starken Vorstellung benennt Mantineo auch einen klaren Schwachpunkt. „Chancenverwertung“, sagt er knapp, aber deutlich. Die fehlende Effizienz habe den TSV in einzelnen Spielen Punkte gekostet – ein Bereich, an dem gearbeitet werden muss, um das Niveau weiter zu stabilisieren.

Ziele für die Rückrunde

Für den weiteren Saisonverlauf gibt der Abteilungsleiter keine Platzierungsziele aus, sondern eine klare Haltung. „Von Woche zu Woche versuchen jeden Gegner zu schlagen oder auf Augenhöhe zu begegnen.“ Der TSV will mutig auftreten, ohne den Blick auf die eigene Realität zu verlieren. Personalbewegungen stehen derzeit nicht an: „Bisher noch nicht“, sagt Mantineo zu möglichen Veränderungen.

Meisterfrage mit klarer Tendenz

Bei der Frage nach dem Titelkandidaten legt er sich fest: „Heiningen wird denke ich Meister.“ Den Abstiegskampf kommentiert er nicht weiter.