🔴⚪ TSV Weilheim/Teck – TSV Oberboihingen 3:0 (0:0)

Der TSV Weilheim feiert einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den Bezirksligarivalen TSV Oberboihingen! 💪



Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Durchgang deutlich an Fahrt auf. Die Weilheimer kamen mit viel Schwung aus der Kabine und belohnten sich schließlich:

⚽ 55. Minute: Tim Reick bringt die Hausherren nach schöner Kombination in Führung.

⚽ 70. Minute: Joker Fabio Santoro erhöht nach seiner Einwechslung auf 2:0.

⚽ 90. Minute: Morris Maier setzt mit dem 3:0 den Schlusspunkt einer überzeugenden Teamleistung.



Ein starker Auftritt unserer Jungs, die mit Geduld, Spielfreude und Effizienz überzeugen konnten! 👏🔥



TSV Weilheim/Teck: Giovanni Paolillo, Marco König, Leon Müller, Ilias Tikai, Michael Hartig (46. Yücel Uluköylü), Nai Pascal Amekpo (46. Christoph Bauer), Finn Schubarth (70. Jannick Hoyler), Nils Braun, Tim Reick (70. Morris Maier), Marco Libhafsky, Felix Rueß (46. Fabio Santoro)



