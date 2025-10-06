🔴⚪ TSV Weilheim/Teck – TSG Salach 3:0 (1:0)

Von Beginn an übernahmen die Weilheimer die Kontrolle über das Spiel – rund 90 Prozent Ballbesitz sprachen eine deutliche Sprache. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase lief der Ball sicher durch die eigenen Reihen, Fehler blieben Mangelware.

Bereits in der 27. Minute schwächte sich der Gast durch eine rote Karte selbst, was dem dominanten Spiel der Weilheimer weiter in die Karten spielte. Kurz vor der Pause erzielte Mike Tausch (45.) das verdiente 1:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TSV tonangebend: Christoph Bauer (55.) erhöhte auf 2:0, ehe David Giss (86.) kurz vor Schluss den Deckel draufmachte.