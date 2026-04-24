TSV Weilheim/Teck triumphiert: Jesingen versinkt im Tabellenkeller Bezirksliga Neckar/Fils: Die Partien des 24. Spieltags in der Übersicht. von LS · Heute, 21:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krisch

In der Bezirksliga Neckar/Fils läutete der heutige Auftakt des 24. Spieltags eine entscheidende Phase im Kampf um die Platzierungen ein. Es war ein Abend voller sportlicher Brisanz und leidenschaftlichem Einsatz, der die tabellarischen Vorzeichen dieser Saison eindrucksvoll untermauerte.

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Es war ein Duell der Gegensätze, das die Zuschauer in seinen Bann zog. Während der gastgebende TSV Jesingen händeringend nach Punkten gegen den Abstieg suchte, agierte der Aufsteiger TSV Weilheim/Teck mit der Souveränität einer Spitzenmannschaft. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams um Stabilität bemüht waren, brach die 55. Minute den Bann. Nai Pascal Amekpo erzielte das 0:1 für die Weilheimer und sorgte damit für den ersten herben Dämpfer für die Hoffnungen der Hausherren. Die Gäste blieben am Drücker: Nur acht Minuten später, in der 63. Minute, erhöhte Alperen Karaceylan auf 0:2. Jesingen gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und mobilisierte in der Schlussphase noch einmal alle Kräfte. In der 83. Minute keimte durch den Anschlusstreffer zum 1:2 von Jonathan Willig noch einmal Hoffnung auf, doch die Aufholjagd wurde jäh gestoppt. In der 90. Minute machte Kalhidi Ishola Oladejo mit dem Treffer zum 1:3-Endstand alles klar.

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Donzdorf hat sich mit 43 Punkten auf dem dritten Rang festgesetzt und will diesen Podiumsplatz mit aller Macht verteidigen. Zu Gast ist Türkspor Nürtingen, die mit 28 Punkten auf dem zehnten Platz rangieren und jeden Zähler benötigen, um sich weiter von der Gefahrenzone zu distanzieren. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, bei der Donzdorf mit einem 2:1-Erfolg die Oberhand behielt.

In Plochingen kommt es zu einem direkten Überlebenskampf. Der FV Plochingen steht mit 18 Punkten auf Platz 14 unter massivem Druck, während der TSV Berkheim mit 25 Punkten auf Rang 13 versucht, den Vorsprung auf die Abstiegsränge auszubauen. Plochingen geht mit dem psychologischen Vorteil des Hinspiel-Sieges in die Partie, als man sich in Berkheim mit 3:2 durchsetzen konnte.

Der Tabellenvierte Esslingen (43 Punkte) empfängt den Siebten aus Faurndau (37 Punkte). In dieser Begegnung ist Spektakel garantiert, wenn man an das Hinspiel denkt: Damals feierte Esslingen in einem regelrechten Torfestival einen 6:4-Sieg. Während Esslingen den Blick nach oben auf Platz drei richtet, will Faurndau den Anschluss an die Top 5 wahren.

Die TSG Salach belegt mit 30 Punkten den neunten Platz und empfängt das abgeschlagene Schlusslicht. Die Reserve des SC Geislingen hat erst sechs Punkte auf dem Konto und weist eine Tordifferenz von minus 78 auf. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind für die Geislinger schmerzhaft: Salach deklassierte sie damals mit einem deutlichen 9:3-Kantersieg.

Ein Duell der Tabellennachbarn findet in Oberboihingen statt. Die Gastgeber (Platz 11, 28 Punkte) empfangen den 1. FC Frickenhausen, der mit 26 Punkten auf Rang 12 lauert. Beide Teams befinden sich noch in Reichweite der gefährlichen Zone. Dass die Mannschaften auf Augenhöhe agieren, beweist das Hinspiel, das in einem 2:2-Unentschieden endete.

Der neue Tabellenführer bittet zum Tanz. Ebersbach steht mit 56 Punkten an der Spitze, darf sich aber gegen den Tabellenfünften aus Kirchheim (41 Punkte) keinen Fehler erlauben. Es ist die Prüfung für die neue Vormachtstellung im Filstal. Das Hinspiel gewann Ebersbach denkbar knapp mit 2:1 – ein Ergebnis, das den Kampfgeist verdeutlicht, der auch diesmal vonnöten sein wird.