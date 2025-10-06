🔴⚪ TSV Weilheim/Teck II – SGOH 3:3 (1:2)

Unsere Zweite zeigt Moral! 💪 In einem intensiven Spiel gegen die SG Ohmden/Holzmaden kämpfte sich der TSV Weilheim II nach zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand noch zu einem verdienten Punkt.
Nach einem frühen Doppelschlag der Gäste lag der TSV schnell mit 0:2 hinten, doch Igor Zivkovic (35.) brachte die Weilheimer wieder ins Spiel. Kurz nach der Pause bot sich die große Chance zum Ausgleich, doch ein Foulelfmeter blieb ungenutzt.
Als die SGOH nach dem 1:3 wieder davonzog, schien die Partie entschieden – aber unsere Jungs gaben nicht auf: Zekeriya Koyuncu (87.) brachte den TSV zurück, ehe Abdulmelik Ulucay (90.) in der Nachspielzeit per Kopf den umjubelten 3:3-Ausgleich erzielte! 🔥
Nach schwacher Anfangsphase und einigen individuellen Fehlern zeigte das Team eine starke Moral und wurde am Ende mit einem Punkt belohnt.
📊 Tore:
0:1, 0:2 Lorenz Maier (3., 18. / Foulelfmeter)
1:2 Igor Zivkovic (35.)
1:3 Lukasz Majowski (56.)
2:3 Zekeriya Koyuncu (87.)
3:3 Abdulmelik Ulucay (90.)
