🔴⚪ TSV Weilheim/Teck II – SGOH 3:3 (1:2)

Unsere Zweite zeigt Moral! 💪 In einem intensiven Spiel gegen die SG Ohmden/Holzmaden kämpfte sich der TSV Weilheim II nach zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand noch zu einem verdienten Punkt.

Nach einem frühen Doppelschlag der Gäste lag der TSV schnell mit 0:2 hinten, doch Igor Zivkovic (35.) brachte die Weilheimer wieder ins Spiel. Kurz nach der Pause bot sich die große Chance zum Ausgleich, doch ein Foulelfmeter blieb ungenutzt.