TSV Weilheim/Teck II: „Die Konstanz ist unser großer Vorteil“

Abteilungsleiter Gianni Mantineo vom TSV Weilheim/Teck äußert sich im FuPa-Teamcheck zur intensiven Vorbereitung der zweiten Mannschaft, zur starken Konstanz seines jungen Teams, zu Herausforderungen durch den großen Kader und zum klaren Ziel, weiter ungeschlagen in der Kreisliga B6 Neckar/Fils zu bleiben.

Der TSV Weilheim II startet Ende Januar in die Rückrundenvorbereitung. „Wir beginnen am 27.01.2026 mit der Vorbereitung“, sagt Abteilungsleiter Gianni Mantineo. Auf dem Programm stehen Testspiele gegen die SGM Jebenhausen/Bezgenriet, den FC Kirchheim, FV 09 Nürtingen 2, TV Straßdorf 2 und den 1. FC Rechberghausen 2. Auch unter dem Hallendach wartet ein straffes Programm: „Hallenturniere spielen wir unser eigenes am 20.12.2025, in Sindelfingen die Hallengala und in Notzingen.“

Das sportliche Zwischenfazit fällt eindeutig aus. „Sehr positiv, ungeschlagen mit nur zwei Unentschieden, sonst nur Siegen“, beschreibt Mantineo die bisherige Saison. Der TSV Weilheim II hat sich damit in der Kreisliga B6 Neckar-Fils als Spitzenmannschaft etabliert und bestätigt seine Ambitionen eindrucksvoll.

Konstanz als Schlüssel – trotz jungen Teams

Besonders überrascht ist Mantineo davon, wie stabil die Mannschaft aufgetreten ist. „Die Konstanz trotz junger Mannschaft“, hebt er hervor. Die Spieler hätten früh ihre Linie gefunden und diese Woche für Woche bestätigt – ein zentraler Faktor für die starke Bilanz.

Herausforderung großer Kader

Trotz der vielen positiven Aspekte gibt es auch einen organisatorischen Knackpunkt. „Jeder genug Spielzeit aufgrund großem Kader“, sagt Mantineo. Die hohe Anzahl an Spielern macht die Verteilung der Einsatzzeiten zu einer ständigen Aufgabe. Sportlich jedoch bleibt die Mannschaft davon unbeeindruckt.

Ziel: Die Serie soll halten

Für die Rückrunde gibt es ein klares Ziel. „Weiter ungeschlagen bleiben“, formuliert Mantineo ohne Zögern. Personelle Veränderungen stehen aktuell nicht an: „Bisher nicht.“ Bei der Frage nach dem Meister tippt er klar in eigener Sache: „Hoffentlich wir werden Meister.“