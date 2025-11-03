🔴⚪ TSV Weilheim/Teck – 1. FC Donzdorf 1:0 (0:0)

Großer Fight, große Emotionen! 💪
Unsere Jungs holen gegen den bisherigen Tabellenführer aus Donzdorf einen starken Heimsieg und setzen damit ein echtes Ausrufezeichen in der Bezirksliga.
Der TSV zeigte von Beginn an eine konzentrierte und engagierte Leistung, stand defensiv stabil und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne. In der ersten Hälfte hatte Morris Maier die beste Chance, scheiterte jedoch knapp an Donzdorfs Keeper Julian Kühnel.
Nach der Pause belohnte sich das Team dann endlich: Finn Schubarth traf in der 49. Minute zum 1:0 – der entscheidende Moment des Spiels! ⚽
In der Schlussphase wurde es hitzig: Nach einer Rudelbildung mussten sowohl Mike Tausch als auch Ferhat Hamamci mit Gelb-Rot vom Platz. Doch der TSV ließ sich davon nicht beirren und brachte den Vorsprung mit großem Kampfgeist über die Zeit. 🔥
Torschütze: Finn Schubarth (49.)
Gelb-Rot: Mike Tausch (76.), Ferhat Hamamci (76.)
#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim