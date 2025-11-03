🔴⚪ TSV Weilheim/Teck – 1. FC Donzdorf 1:0 (0:0)

Großer Fight, große Emotionen! 💪

Unsere Jungs holen gegen den bisherigen Tabellenführer aus Donzdorf einen starken Heimsieg und setzen damit ein echtes Ausrufezeichen in der Bezirksliga.

Der TSV zeigte von Beginn an eine konzentrierte und engagierte Leistung, stand defensiv stabil und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne. In der ersten Hälfte hatte Morris Maier die beste Chance, scheiterte jedoch knapp an Donzdorfs Keeper Julian Kühnel.