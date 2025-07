TSV Weilheim zurück in Bezirksliga: „Stolz auf unsere Entwicklung"

Der TSV Weilheim hat geliefert. Mit dem souveränen Aufstieg in die Bezirksliga Neckar/Fils konnte das erklärte Ziel der Saison 2024/2025 erfüllt werden. Abteilungsleiter Gianni Mantineo bringt die Stimmung im Verein auf den Punkt: „Ziel erreicht – Aufstieg. Sehr zufrieden.“ Nach intensiven Monaten, in denen die Mannschaft konstant Leistung brachte, wurde der Erfolg nun Realität.

Die Rückkehr auf Bezirksebene ist für den Traditionsverein eine Bestätigung der jahrelangen Arbeit. Mantineo betont: „Wir haben wieder kaum Abgänge und das macht uns sehr stolz bzw. bestätigt uns in unserer Arbeit.“ Das zeigt: In Weilheim herrscht Kontinuität – ein Faktor, der den Verein zuletzt wieder an alte Erfolge anknüpfen ließ.

Auch in der kommenden Saison setzt der TSV Weilheim auf altbewährte Rituale. „Wie jedes Jahr der Teckbotenpokal und Vorbereitungsspiele gegen die Landesligisten Geislingen und Neuhausen“ – diese Programmpunkte sind fest eingeplant und sollen der Mannschaft den letzten Feinschliff für die neue Spielzeit geben. Das Duell mit höherklassigen Gegnern bietet nicht nur sportlich wertvolle Tests, sondern auch eine Standortbestimmung vor dem Ligaauftakt.

Rückkehrer und starke Bindung

Ein besonderes Highlight: Der Kader bleibt nahezu zusammen – keine Selbstverständlichkeit auf diesem Niveau. „Wir haben wieder kaum Abgänge und das macht uns sehr stolz“, unterstreicht Mantineo und hebt zudem hervor: „Zudem konnten wir alte Weilheimer Gesichter zurückgewinnen für das Team.“ Dieses emotionale Element stärkt nicht nur das Mannschaftsgefüge, sondern auch die Bindung zwischen Verein und Spielern – ein Pluspunkt, der auf lange Sicht Stabilität verspricht.

So ambitioniert der TSV Weilheim den Aufstieg gefeiert hat, so realistisch blickt man nun auf die neue Herausforderung in der Bezirksliga. „Frühzeitiger Klassenerhalt“, lautet die klare Zielsetzung für die Saison 2025/2026. Damit setzt man sich intern keinen überhöhten Druck, sondern bleibt bodenständig. Die Verantwortlichen wissen: Die Liga ist ausgeglichen, der Kampf um die Punkte hart – der Klassenerhalt wäre ein wichtiger nächster Schritt in der Entwicklung des Vereins.

Transfers: Erfahrung und Qualität

Zur neuen Saison gibt es punktuelle Verstärkungen – und das mit klarem Plan. Mit Mike Tausch kommt nicht nur ein Spieler, sondern auch ein neuer Spieler-Co-Trainer vom TSV Oberensingen. Auch sein früherer Teamkollege Chris Bauer wechselt aus Oberensingen nach Weilheim. Kim-Luca Quattrone (TSV Bad Boll), Lukas Voss (TSG Salach), Felix Rueß (TSV Wendlingen), Robin Beck (TSV Wendlingen) und Gabriele Giacobbe (TSV Ötlingen) komplettieren die Liste der Neuzugänge.

Auf der anderen Seite verlassen Alexander Hölz (SV Nabern) und Michele Latte (AC Catania Kirchheim) den Verein. Tufan Inci und Davor Messerschmidt beenden ihre Karriere. Die Zukunft von Gerson Damanti, Johannes Hartig und Aslan Akinci ist derzeit offen. Trotz dieser Abgänge bleibt der Kader in seiner Breite und Qualität gut aufgestellt.

Favorit aus Heiningen

Im Rennen um die Meisterschaft 2025/2026 sieht Mantineo den 1. FC Heiningen vorne: „Sie haben schon eine starke Rückrunde 24/25 gespielt und sich jetzt punktuell verstärkt.“ Heiningen bringt sowohl Qualität als auch Konstanz mit – zwei Aspekte, die in der Bezirksliga oft den Unterschied machen.

Plädoyer für die Relegation

Ein Thema, das viele Vereine zum Saisonende beschäftigt, ist die Relegation. Für Gianni Mantineo ist sie ein klarer Gewinn: „Ja, weil es eine Chance für die Zweitplatzierten ist und ein Top-Event.“ Diese Aussage zeigt, dass die Relegationsspiele auch auf emotionaler Ebene eine große Bedeutung haben. Sie sorgen nicht nur für Spannung, sondern bieten ambitionierten Teams einen zweiten Weg zum Aufstieg – wie ihn der TSV Weilheim in diesem Jahr nicht gebraucht hat.