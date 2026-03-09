TSV Weilheim II – TV Neidlingen II 7:0 (2:0) 🔴⚪ von Gianni Mantineo · Heute, 12:58 Uhr · 0 Leser

Deutlicher Heimsieg für unsere Zweite! Gegen das Schlusslicht aus Neidlingen dominierte der Tabellenführer von Beginn an und ließ über die gesamte Spielzeit keinen Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlässt.



Die Gäste verteidigten über 90 Minuten tief in der eigenen Hälfte, doch bereits früh stellte Igor Zivkovic mit einem Doppelpack (2., 16.) die Weichen auf Sieg. Trotz klarer Überlegenheit blieb es zur Pause beim 2:0.





In der zweiten Hälfte erhöhte der Druck weiter: Denis Muratovic (60.) stellte auf 3:0, ehe Tobias Salzer mit dem Tor des Tages glänzte. Nach einem Solo über das halbe Feld setzte er sich gegen mehrere Gegenspieler durch und schob zum 4:0 ein. 🔥



Matchwinner des Tages war erneut Igor Zivkovic, der mit zwei weiteren Treffern (66., 76.) seinen Viererpack perfekt machte. Den Schlusspunkt setzte Alexandru Dumitrache in der 90. Minute zum hochverdienten 7:0-Endstand.





Ein komplett einseitiges Spiel – Neidlingen kam zu keinem einzigen Torschuss.



⚽ Tore:

1:0, 2:0, 5:0, 6:0 Igor Zivkovic

3:0 Denis Muratovic

4:0 Tobias Salzer

7:0 Alexandru Dumitrache



