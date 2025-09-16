 2025-09-16T08:29:04.993Z

Spielbericht

🔴⚪ TSV Weilheim II – SF Dettingen II 6:1 (2:0) 🔴⚪

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B6
SF Dettingen II
Weilheim/T. II
So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Weilheim/Teck
TSV Weilheim/TeckWeilheim/T. II
SF Dettingen/Teck
SF Dettingen/TeckSF Dettingen II
6
1
Abpfiff

🔴⚪ TSV Weilheim II – SF Dettingen II 6:1 (2:0) 🔴⚪

Mit einem starken Auftritt sicherte sich unsere Zweite den dritten Sieg in Serie und damit die Tabellenführung. 💪

Schon früh stellte die Mannschaft von Coach Pasquale Spagnuolo die Weichen: Ein Eigentor brachte die Führung (17.), ehe Igor Zivkovic kurz vor der Pause nach einer „sensationellen Flanke“ von Dominik Lepadusch per Kopf auf 2:0 stellte.

Nach dem Seitenwechsel legten die Weilheimer los wie die Feuerwehr – innerhalb von gut 20 Minuten erhöhten Tobias Salzer (54.), Abdulmelik Ulucay (74.) und Denis Muratovic (76.) auf 5:0. Zwar kam Dettingen durch Musa Drammeh noch zum Ehrentreffer (79.), doch Nils Braun stellte mit dem 6:1 den Endstand her (82.).

Coach Spagnuolo lobte die Entwicklung seiner Mannschaft:
👉 „Wir haben gut gespielt und gut gekämpft. Die Jungs nehmen immer mehr das Spiel an, wie ich es sehen möchte.“
Trotz der Euphorie mahnte er: „Wir müssen konzentriert weitermachen, weil alle Gegner gegen uns 100 Prozent geben.“

📌 Tore:
1:0 Eigentor (17.)
2:0 Zivkovic (45.+1)
3:0 Salzer (54.)
4:0 Ulucay (74.)
5:0 Muratovic (76.)
5:1 Drammeh (79.)
6:1 Braun (82.)

#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim

Aufrufe: 016.9.2025, 12:00 Uhr
Gianni MantineoAutor