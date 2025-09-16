🔴⚪ TSV Weilheim II – SF Dettingen II 6:1 (2:0) 🔴⚪

Mit einem starken Auftritt sicherte sich unsere Zweite den dritten Sieg in Serie und damit die Tabellenführung. 💪

Schon früh stellte die Mannschaft von Coach Pasquale Spagnuolo die Weichen: Ein Eigentor brachte die Führung (17.), ehe Igor Zivkovic kurz vor der Pause nach einer „sensationellen Flanke“ von Dominik Lepadusch per Kopf auf 2:0 stellte.

Nach dem Seitenwechsel legten die Weilheimer los wie die Feuerwehr – innerhalb von gut 20 Minuten erhöhten Tobias Salzer (54.), Abdulmelik Ulucay (74.) und Denis Muratovic (76.) auf 5:0. Zwar kam Dettingen durch Musa Drammeh noch zum Ehrentreffer (79.), doch Nils Braun stellte mit dem 6:1 den Endstand her (82.).