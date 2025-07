TSV Weilheim II: Neue Impulse für das klare Ziel "Aufstieg"

Dritter Platz – aber ungenutzte Möglichkeiten

Auf dem Papier sieht es gut aus: Rang drei in der Abschlusstabelle der Kreisliga B6. Doch Gianni Mantineo macht deutlich, dass mehr möglich gewesen wäre. „Platz 3 auf dem Papier gut, aber das Potenzial wurde nicht ausgeschöpft“, lautet sein nüchternes Fazit. Die vergangene Saison hinterließ also gemischte Gefühle – sportlich stabil, aber ohne den letzten Schritt Richtung Tabellenspitze. Genau dort will man künftig ansetzen.

Teckbotenpokal als erster Prüfstein

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist bereits in vollem Gange. Ein erstes Highlight steht dabei fest: die Teilnahme am Teckbotenpokal. Das traditionsreiche Turnier dient nicht nur als sportlicher Härtetest, sondern auch zur Eingewöhnung der zahlreichen Neuzugänge. Weitere Höhepunkte in der Vorbereitung wurden nicht genannt, doch die Mannschaft wird die Wochen vor dem Ligastart nutzen, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu legen.

Stabiler Kader mit neuer sportlicher Leitung

Trotz einiger Abgänge konnte die Mannschaft weitgehend zusammengehalten werden. „Das Team ist zu 90 % zusammengeblieben“, berichtet Mantineo. Diese personelle Konstanz ist besonders wichtig – denn auf der Trainerbank gibt es eine einschneidende Veränderung. Mit Pasquale Spagnuolo, der vom TSV Ötlingen kommt, und Felix Raichle übernimmt ein neues Trainerduo die Verantwortung. Ziel ist es, mit frischen Impulsen und klarem Kurs das vorhandene Potenzial in Aufstiegsreife umzuwandeln.

Klares Ziel: Aufstieg

Die Zielsetzung für die neue Spielzeit ist eindeutig: „Aufstieg“, sagt Mantineo ohne Umschweife. Nach Platz drei in der vergangenen Runde und einer gezielten Kadererweiterung soll der Schritt in die Kreisliga A gelingen. Dass dies kein Selbstläufer wird, weiß man im Lager des TSV Weilheim II – aber die interne Erwartung ist klar formuliert.

SGOH als stärkster Konkurrent

In der Einschätzung der Liga sieht Mantineo einen klaren Favoriten: „SGOH, weil sie in der Saison 24/25 schon Zweiter geworden sind.“ Die Spielgemeinschaft aus Oberlenningen und Hochwang dürfte auch in der neuen Runde eine zentrale Rolle spielen, wenn es um die Vergabe der Spitzenplätze geht.

Zielgerichtete Transfers mit regionalem Fokus

Personell hat sich beim TSV Weilheim II einiges getan. Neuzugänge kommen sowohl aus dem direkten Umfeld als auch von regionalen Konkurrenten. Vom SV Nabern II wechseln Yilmaz Caglar, Luca Migliozzi, Zekeriya Koyuncu und Abdul Ulucay an die Lindach. Von der SGM Owen/Unterlenningen stößt Denis Muratovic zur Mannschaft. Außerdem kommen mit Fabio Luzi, Michael Huber und Dominik Lepadusch drei Spieler vom TSV Ötlingen.

Dem gegenüber stehen zahlreiche Abgänge: Kürsad Kilic schließt sich den SF Dettingen an, Kubilay Taskiran wechselt zum TFC Köngen, Stefano Capobianco geht in die AH. Weitere Spieler wie Enes Karakoc, Thomas Graef, Shayan Farnam, Arwin Farnam, Branko Kalfic, Demir Kocan und Julian Hagenacker haben den Verein ebenfalls verlassen, ihre künftigen Stationen sind derzeit nicht bekannt.

Relegation als verdiente Aufstiegschance

Eine klare Meinung äußert Mantineo auch zur Relegation: „Ja, als Chance für die Zweitplatzierten, sich für eine gute Saison mit dem Aufstieg zu belohnen.“ Die Möglichkeit, über diesen Weg doch noch das große Ziel zu erreichen, sieht der Abteilungsleiter als gerechtfertigte Ergänzung zum Ligabetrieb – insbesondere, wenn die Konkurrenzsituation an der Tabellenspitze eng bleibt.