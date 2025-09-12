TSV Weilheim empfängt VfL Kirchheim – Donzdorf fordert Oberboihingen

Am vierten Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils stehen packende Partien an. Die Spitzenreiter Heiningen und Donzdorf treffen auf Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, während die Aufsteiger Denkendorf, Weilheim/Teck und Faurndau ihre Positionen behaupten wollen. Spannung, Tore und Kampf um jeden Punkt sind garantiert.

Geislingen II hat bislang noch keinen Punkt geholt und steht am Tabellenende. Türkspor dagegen liegt auf Platz zehn, hat aber erst einen Sieg in drei Spielen geholt. Die Gäste reisen als Favorit an, doch Geislingen II wird versuchen, die Heimpremiere mit einem ersten Erfolg zu feiern.

Denkendorf ist als Aufsteiger bisher stark unterwegs und rangiert auf Platz fünf. Nach zwei Siegen und einer Niederlage steht das Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger Esslingen auf dem Programm. Esslingen steht auf Platz zwölf, hat bisher einen Sieg geholt und ist noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Denkendorf will seine Serie fortsetzen, während Esslingen den Vorsprung auf die hinteren Plätze vergrößern will.

Donzdorf grüßt von Platz zwei, ungeschlagen nach drei Spielen und mit einem Torverhältnis von 14:2. Oberboihingen hingegen hat drei Punkte aus drei Partien gesammelt und steht auf Platz elf. Die Rollen sind klar verteilt, doch Oberboihingen wird alles daransetzen, den Favoriten zu ärgern. Donzdorf muss seine Dominanz bestätigen, um den direkten Konkurrenten Heiningen weiter unter Druck zu setzen.

Weilheim/Teck hat einen starken Saisonstart hingelegt mit zwei Siegen aus drei Spielen und steht auf dem sechsten Platz. Gegen Kirchheim/Teck, das nach zwei Siegen und einer Niederlage auf Platz acht steht, will der Aufsteiger seine Heimstärke nutzen und den nächsten Dreier holen. Kirchheim muss dagegen punkten, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Ein Spiel, das viel Tempo und Intensität verspricht.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau Faurndau TSV Berkheim TSV Berkheim 15:30 PUSH

Faurndau steht nach einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage auf Platz neun. Das Team will im Heimspiel gegen Berkheim, das noch ohne Punkt dasteht, nachlegen. Berkheim wartet weiterhin auf den ersten Treffer der Saison und muss die Partie als Chance sehen, die Negativserie zu durchbrechen. Für Faurndau gilt es, die eigene Form zu bestätigen und die oberen Tabellenplätze ins Visier zu nehmen. ---

Heiningen ist der aktuelle Tabellenführer, ungeschlagen nach drei Spielen und mit siebzehn erzielten Toren das derzeit gefährlichste Team der Liga. Plochingen dagegen hat noch keinen Punkt auf dem Konto und steht auf Platz vierzehn. Für Heiningen geht es darum, die Spitze zu behaupten und die beeindruckende Torbilanz weiter auszubauen. Plochingen muss eine starke Leistung zeigen, will es dem Favoriten nicht zu leicht machen und endlich den ersten Dreier feiern.

