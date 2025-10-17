TSV Weilheim dreht das Spiel – TSV Jesingen bleibt im Tabellenkeller

In der Bezirksliga Neckar/Fils landete der TSV Weilheim/Teck bei der heutigen Fortsetzung des 9. Spieltags einen Heimsieg fort. Die Mannschaft zeigte nach frühem Rückstand Moral, während Jesingen ohne Punkte blieb und sich weiter im unteren Tabellenbereich festsetzt.
Ein Spiel, das in Erinnerung bleibt – allerdings aus völlig unterschiedlichen Gründen. Die TSG Salach legte einen furiosen Start hin und stellte die Weichen schon in der Anfangsphase auf Sieg. Bereits nach sieben Minuten eröffnete Gökdeniz Celik den Torreigen zum 0:1. Nur vier Minuten später erhöhte Umut Sat auf 0:2, ehe Rudi Prontkelevic in der 13. Minute auf 0:3 stellte. Salach spielte weiter wie im Rausch: Umut Sat traf erneut in der 17. Minute, Maik Lissner legte in der 19. das 0:5 nach. Nico Schaile sorgte mit dem sechsten Treffer (30. Minute) für eine Demonstration der Gästeoffensive.
Kurz vor der Pause zeigte Geislingen II Moral und kam durch zwei Treffer in der 45. und 45.+2 Minute auf 2:6 heran – ein kurzes Lebenszeichen in einer ansonsten einseitigen Partie. Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb Salach eiskalt. Wieder war es Umut Sat, der in der 68. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages das 2:7 erzielte. Geislingen II traf in der 87. Minute zum 3:7, doch die Schlussphase gehörte erneut den Gästen. Rudi Prontkelevic schraubte in der 90.+3 Minute das Ergebnis auf 3:8, ehe Enrico Savarese in der 90.+6 Minute den 9:3-Endstand perfekt machte.
Die Gäste aus Jesingen erwischten den besseren Start und gingen in der 17. Minute durch Timo Mader mit 1:0 in Führung. Doch Weilheim antwortete prompt und kam nur acht Minuten später zum Ausgleich: Finn Schubarth traf in der 25. Minute zum 1:1. Die Gastgeber blieben anschließend am Drücker und drehten noch vor der Pause das Spiel. In der 37. Minute sorgte Mike Tausch mit seinem Treffer für das 2:1 und die Halbzeitführung. In der 55. Minute machte Jannick Hoyler mit dem 3:1 alles klar.
Ein echtes Duell auf Augenhöhe: Kirchheim und Ebersbach liegen punktgleich auf den Rängen vier und fünf. Der VfL präsentierte sich zuletzt treffsicher, während Ebersbach nach dem 0:5 in Heiningen auf Wiedergutmachung aus ist. Die Gäste verfügen über eine der besten Defensiven der Liga, müssen aber zeigen, dass sie die heftige Niederlage weggesteckt haben. Kirchheim kann mit einem Sieg in die Spitzengruppe vorstoßen – ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams.
Nach dem Achtungserfolg in Donzdorf will Frickenhausen zu Hause nachlegen. Der FCF zeigte beim 1:1 beim Tabellenführer eine reife Leistung, nun gilt es, diese Form gegen den abstiegsbedrohten TSV Oberboihingen zu bestätigen. Die Gäste reisen mit fünf Punkten an und stehen unter Druck, endlich wieder einen Dreier einzufahren. Frickenhausen gilt als Favorit, darf aber nicht den Fehler machen, den Gegner zu unterschätzen.
Abstiegskampf pur: Der Vorletzte empfängt den Zwölften. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Konkurrenz zu halten. Berkheim musste sich mit einem Unentschieden zufrieden geben, während Plochingen zuletzt mit zwei Siegen in Folge wieder Hoffnung schöpfte. Besonders die Offensive beider Teams ist noch nicht richtig in Fahrt – es dürfte ein emotionales Duell werden, in dem Leidenschaft und Zweikampfhärte entscheidend sind.
Für den Tabellenführer steht ein gefährliches Auswärtsspiel an. Türkspor Nürtingen hat zwar nur zehn Punkte, aber mit zwanzig erzielten Toren eine der besten Offensiven im Mittelfeld. Donzdorf reist ungeschlagen an, ließ jedoch zuletzt beim 1:1 gegen Frickenhausen Federn. Die Elf von Manuel Doll wird gefordert sein, gegen den torgefährlichen Gegner kompakt zu stehen. Für Türkspor bietet sich die Chance, den Favoriten zu ärgern und sich selbst von unten abzusetzen.
Der Aufsteiger Denkendorf empfängt den Tabellenzweiten aus Heiningen. Denkendorf hat sich in der Liga etabliert und zeigte beim 2:2 in Oberboihingen Moral, während Heiningen nach dem 5:0 über Ebersbach in Galaform ist. Die Gäste kommen mit der torhungrigsten Offensive der Liga – 37 Treffer in acht Spielen sprechen Bände. Ein Duell, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional für Hochspannung sorgen dürfte.
Beide Mannschaften gehören zu den positiven Überraschungen der Saison. Faurndau bleibt als Aufsteiger weiter ungeschlagen seit dem ersten Spieltag und hat nach acht Partien schon 19 Punkte gesammelt. RSK Esslingen reist mit zwei Siegen in Serie an und will seine starke Form bestätigen. Es trifft also geballtes Selbstvertrauen aufeinander. Faurndau wird versuchen, mit Offensivwucht das Spiel zu dominieren, während Esslingen über Stabilität und Effizienz kommt. Ein Duell mit Potenzial zum Spiel des Tages.
