– Foto: Andreas Harneit

TSV Wehden und Trainer Frank Zietelmann trennen sich Neue Impulse im Abstiegskampf erhofft

Nur sechs Punkte aus den letzten elf Spielen führten den TSV Wehden in den Abstiegskampf. Nun will der Verein mit einem neuen Trainer den Klassenerhalt schaffen.

„Der TSV Wehden und Trainer Frank Zietelmann haben sich in einer gemeinsamen Entscheidung dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen – in der Hoffnung, durch neue Impulse den Klassenerhalt in der Kreisliga Cuxhaven zu sichern“, teilt der Verein mit.

„Frank war seit Herbst 2021 als Trainer für den TSV Wehden verantwortlich und hat den Verein in dieser Zeit mit Leidenschaft und Engagement geführt. Frank ist bekannt für seine engagierte Arbeit mit dem Team und hat maßgeblich zur sportlichen Entwicklung vieler Spieler beigetragen. Darüber hinaus war er wesentlich daran beteiligt, eine Vielzahl neuer Spieler nach Wehden zu holen, die die Zukunft des Vereins mitgestalten sollen“, heißt es in der Mitteilung.

Der TSV Wehden belegte in den beiden vergangenen Saisons den neunten Platz. Zuletzt konnte das Team im März drei Punkte einfahren. Gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf TSV Altenbruch siegte Wehden mit 2:1. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge nur noch zwei Punkte. Der Verein hatte zuletzt mit vielen Verletzungssorgen zu kämpfen. So konnte beispielsweise Angreifer Morten de Vos nur sieben Punktspiele bestreiten. Mit sieben Toren führt er trotzdem die interne Torjägerliste an. Vier Spiele stehen noch aus, darunter zwei Duelle gegen schlechter platzierte Teams (SG Nordholz/Oxstedt und TSV Wehdel). Auf eigener Anlage empfängt der TSV den Meister aus Altenwalde und die SG FAW.