TSV Weeze verliert das Kellerduell

250 Zuschauer sahen im Weezer August-Janssen-Sportzentrum eine weitgehend ereignisarme Partie, in der die Viktoria – anders als zuletzt – vor allem in Sachen Chancenverwertung punkten konnte. „Wir hatten zwar nicht so viele Gelegenheiten wie in den Spielen zuvor, aber von den drei, vier Chancen, die wir hatten, haben wir zwei genutzt. Man konnte von der ersten Minute an sehen, dass wir das Spiel gewinnen wollten. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Viktoria-Coach Ernes Tiganj. Die Gäste waren nach einer halben Stunde durch ihren Top-Torjäger Miguel Wurring in Führung gegangen, als dieser aus kurzer Distanz zu seinem vierten Saisontreffer vollstreckte. Zuvor hätten die Gastgeber gerne einen Foulelfmeter bekommen, doch als Louis Pacco im Strafraum fiel (15.), blieb die Pfeife des Schiris stumm. „Das war ein klarer Elfmeter, aber den muss man auch erst einmal verwandeln. Wir haben aktuell einfach kein Spielglück“, so TSV-Coach Ferhat Ökce.

In Durchgang zwei musste er mitansehen, wie sein Team sich schnell das 0:2 (54.) fing. Wurring verwertete eine Hereingabe von Marvin Kürbs und schnürte so einen Doppelpack. Sinnbildlich für das Spiel des TSV Weeze: In der Schlussphase blieb Julian Kühn der Anschlusstreffer verwehrt. Er scheiterte mit seinem Abschluss am Innenpfosten.