TSV Weeze verliert das Kellerduell

Viktoria Goch II hat am Sonntag einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Bezirksliga eingefahren. Im Aufsteiger- und Kellerduell beim TSV Weeze behielt die Gocher Reserve mit 2:0 (1:0) die Oberhand und zog in der Tabelle am Kontrahenten vorbei auf Rang 16.
250 Zuschauer sahen im Weezer August-Janssen-Sportzentrum eine weitgehend ereignisarme Partie, in der die Viktoria – anders als zuletzt – vor allem in Sachen Chancenverwertung punkten konnte. „Wir hatten zwar nicht so viele Gelegenheiten wie in den Spielen zuvor, aber von den drei, vier Chancen, die wir hatten, haben wir zwei genutzt. Man konnte von der ersten Minute an sehen, dass wir das Spiel gewinnen wollten. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Viktoria-Coach Ernes Tiganj. Die Gäste waren nach einer halben Stunde durch ihren Top-Torjäger Miguel Wurring in Führung gegangen, als dieser aus kurzer Distanz zu seinem vierten Saisontreffer vollstreckte. Zuvor hätten die Gastgeber gerne einen Foulelfmeter bekommen, doch als Louis Pacco im Strafraum fiel (15.), blieb die Pfeife des Schiris stumm. „Das war ein klarer Elfmeter, aber den muss man auch erst einmal verwandeln. Wir haben aktuell einfach kein Spielglück“, so TSV-Coach Ferhat Ökce.
In Durchgang zwei musste er mitansehen, wie sein Team sich schnell das 0:2 (54.) fing. Wurring verwertete eine Hereingabe von Marvin Kürbs und schnürte so einen Doppelpack. Sinnbildlich für das Spiel des TSV Weeze: In der Schlussphase blieb Julian Kühn der Anschlusstreffer verwehrt. Er scheiterte mit seinem Abschluss am Innenpfosten.
„Der Spielverlauf hätte auch eine Führung für uns hergegeben, aber das ist am Ende müßig. Unter dem Strich hatte Goch die klareren Chancen und hat sich den Sieg erarbeitet“, sagte Ferhat Ökce.
Der Trainer des neuen Tabellenvorletzten nahm das Resultat auch zum Anlass, um einen Appell an seine Mannschaft zu richten. Ökce: „Einigen Spielern waren andere Dinge in den vergangenen Wochen wichtiger als das Training. Kirmes, Hafen- und Oktoberfeste sind jetzt vorbei. Ich hoffe, dass sich jetzt alle auf den Fußball konzentrieren. Es geht nur zusammen.“
Während der Vorletzte aus Weeze am Sonntag den Kevelaerer SV zum nächsten Nachbarschaftsduell erwartet, empfängt Viktoria Goch II den aktuell sehr formstarken Tabellenvierten DJK Twisteden.
TSV Weeze: Janssen – Y. Gorthmanns (67. Cerkinaj), Aengenvoort (83. Ecke), Pacco (20. Otten), Tönnißen, Kühn, Erkis, Thissen (67. Giltjes), J. Gorthmanns, Kassler, Thomas (46. Winters).
Viktoria Goch II: Thielen – Müller, Johnson (90. Knak), Schütz (78.Kern), Wurring, Erkis (78. Hebben), Nafin, Kürbs (85. Großhans), Gisberts, Karabulut (67. Barbara), Jaschek.