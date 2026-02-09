TSV Weeze verlässt die Abstiegszone

Der TSV Weeze hat wichtige Punkte eingefahren. – Foto: Pascal Derks

Déjà-vu-Erlebnis für den Bezirksligisten DJK Twisteden: Wie schon zum Start der Hinrunde folgte auch im neuen Jahr auf einen Auftaktsieg direkt eine Niederlage. Nach dem 5:3 in Bedburg-Hau verlor der Tabellendritte auch das zweite Derby gegen den Abstiegskandidaten TSV Weeze. Die bittere 2:3 (1:3)-Heimniederlage bedeutet einen Rückschlag im Bestreben, dem Spitzenduo VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen möglichst lange auf den Fersen zu bleiben.

Für den TSV Weeze handelt es sich hingegen um einen echten Befreiungsschlag. Mit dem mittlerweile vierten Sieg in Folge hat der Aufsteiger die Abstiegszone erstmals nach langer Zeit verlassen können. Der Matchplan von Trainer Ferhat Ökce ging dabei voll auf. „Wir hatten viele angeschlagene Spieler und wollten die erste Halbzeit so nutzen, dass wir davon nach der Pause profitieren können“, sagte er nach der Begegnung.

Frühe Führung für Weeze

Gesagt, getan: Die Gäste gingen bereits nach sieben Minuten in Führung. Nach einer Ecke war Maik van Teeffelen mit dem Kopf zur Stelle. Die DJK Twisteden antwortete prompt, Fabian Rasch glich wenige Minuten später aus. Doch der TSV Weeze ließ sich davon nicht beeindrucken, blieb weiter bissig. Erneut war es Maik van Teeffelen, der die Gäste (34.) in Führung brachte, ehe Yannick Gorthmanns zehn Minuten später sogar für den 3:1-Pausenstand sorgte.

In der zweiten Hälfte bot sich den rund 200 Zuschauern am Hartjesweg ein völlig anderes Bild. Der TSV musste dem hohen Aufwand der ersten 45 Minuten Tribut zollen und kam kaum noch vor das gegnerische Tor. Der Tabellendritte war nun hellwach und drängte vehement auf den Anschluss. Torben Schellenberg vergab kurz nach Wiederbeginn die erste Großchance, weitere sollten folgen. Der Treffer von Jordi Leck (63.) zum 2:3 war zu diesem Zeitpunkt längst überfällig.

Twisteden lässt Chancen aus

Gleich reihenweise ließ der Gastgeber in der Folge den möglichen Ausgleich liegen. Mehrfach setzte sich der starke Weezer Torhüter Lukas Jansen in Szene und hielt den Auswärtssieg fest. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht genug dagegen gehalten und nicht entschlossen genug verteidigt. Nach der Pause war es ein Spiel auf ein Tor. Weeze hat sich den Sieg erkämpft“, so DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis. Der Trainer der Mannschaft der Stunde fasste sich kurz. „Wir haben den Sieg mit dem nötigen Spielglück über die Ziellinie gerettet“, sagte Ferhat Ökce.

DJK Twisteden : Voß – A. Rasch, Cappel, L. Douteil, Kleuskens, F. Rasch (77. Dennesen), Hirschmann, Schellenberg, Lenz (46. Opgenhoff), Hartings, Iland (46. Leck).

TSV Weeze : Jansen – Y. Gorthmanns (Winters), Aengenvoort, Thomas, van Teeffelen, Cerkinaj, Schwarma (54. Giltjes), Büren, Feddema, A. Gorthmanns, (40. Hönnekes), Kassler. (84. Leonardi).

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: