TSV Weeze: „Unser Neuzugang ist ein Glücksfall“

Im zweiten Jahr nach dem Abstieg aus der Bezirksliga schickt sich der TSV Weeze an, einen der beiden zum Aufstieg berechtigten Tabellenplätze in der Kreisliga A Kleve/Geldern zu belegen. Am Mittwochabend hat das Team zudem das Halbfinale im Kreispokal mit einem 4:0-Erfolg gegen den Bezirksligisten Kevelaerer SV erreicht. Trainer Ferhat Ökce verrät im Interview, was sich seit dem Abstieg verändert hat. Und er erklärt, welches Ziel er mit seiner Mannschaft in den kommenden Wochen verfolgt.