TSV Weeze: Und schon wieder Abstiegskampf Bezirksliga, Gruppe 4: Der TSV Weeze wird wohl wieder mitten im Abstiegskampf zu finden sein.

In der vergangenen Saison zog Bezirksligist TSV Weeze am letzten Spieltag den Kopf gerade noch so aus der Schlinge und rettete ganz nebenbei auch noch die zweite Mannschaft. Jetzt ist erneut das große Zittern angesagt.

Schon die vergangene Saison hat Nerven gekostet. Kurz vor der Winterpause hatte Trainer Marcel Kempkes den Fußball-Bezirksligisten TSV Weeze auf einem Abstiegsplatz übernommen. In einem wahren Herzschlagfinale beendete die Mannschaft am 19. Juni mit einem 2:1 bei Borussia Veen die Mission Klassenerhalt erfolgreich. Wie so oft in den Monaten zuvor geriet das Ziel kurz vor Schluss noch einmal in Gefahr, als der Gegner nur den Innenpfosten traf. Nach dem Abpfiff jubelten auch die Spieler der zweiten Weezer Mannschaft, die am Rand mitgefiebert hatten. Denn ganz nebenbei hatte die „Erste“ der Reserve auch noch Schützenhilfe geleistet und den Klassenerhalt in der Kreisliga A gesichert.

In der neuen Saison sollte rund um das August-Janssen-Stadion endlich einmal wieder etwas Ruhe einkehren. Doch daraus wird nichts. Nur vier Monate später hat bei den Kickern des Turn- und Spielvereins bereits wieder das große Zittern eingesetzt. In allen Mannschaftsteilen gibt’s Probleme. In bislang zehn Spielen haben die Blau-Gelben gerade einmal zehn Treffer erzielt. Auf der anderen Seite musste Torwart Jendrik Ferdenhert bereits 32 Mal hinter sich greifen. Immerhin hat es wenigstens schon zu zwei Erfolgen gegen den FC Aldekerk und den FC Neukirchen-Vluyn (jeweils 2:1) sowie einem 1:1 gegen den SV Rindern gereicht. Deshalb ist Platz zwölf, der am Saisonende die Rettung bedeutet, aktuell nur einen Punkt entfernt.

Doch Rückschläge wie das 1:2 am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenletzten VfB Homberg II machen deutlich, dass sich der TSV Weeze auch in der laufenden Spielzeit auf einen harten Abstiegskampf gefasst machen muss, der eventuell bis zum letzten Spieltag dauert. Für Marcel Kempkes liegt die Hauptursache der Misere auf der Hand. „Leider ist uns das Verletzungspech treu geblieben. Dabei handelt es sich überwiegend um Blessuren, die sich nicht beispielsweise durch eine gezielte Belastungssteuerung im Training beeinflussen lassen“, sagt der 35-Jährige.