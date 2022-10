TSV Weeze kassiert eine bittere 1:2-Niederlage Bezirksliga, Gruppe 4: Der TSV Weeze unterliegt dem VfB Homberg II mit 1:2.

Eine bittere Niederlage gab es für den TSV Weeze. Der Fußball-Bezirksligist verlor das Kellerduell gegen das Schlusslicht VfB Homberg II vor heimischer Kulisse knapp mit 1:2 (0:1) und rutschte dadurch auf den 14. Platz ab. Gegen die bisher noch sieglosen Gäste musste der TSV bereits nach zwei Minuten den ersten Rückschlag hinnehmen. Kaan Tekatli erzielte im Anschluss an einen Eckball das 1:0 für die Homberger.

In der Folge bestimmte der Gastgeber das Spielgeschehen. Das Tor machte jedoch die Homberger Mannschaft. Mehmet Turhan profitierte von einem individuellen Fehler im Weezer Spielaufbau und erzielte auf 2:0. In der Schlussviertelstunde schnupperte der TSV Weeze noch einmal an einem späten Comeback. Klaus Winters (74.) verwandelte einen zunächst parierten Foulelfmeter im zweiten Anlauf. Der Ausgleichstreffer wollte jedoch nicht mehr gelingen.

„Die Gegentore entstehen durch individuelle Fehler, die so nicht passieren dürfen. Ohne diese Fehler gehst du hier als Sieger vom Platz. Wir haben das Spiel bestimmt“, sagte TSV-Coach Marcel Kempkes. Gerade mit Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz sei die Niederlage natürlich besonders bitter, so der Weezer Trainer. Mit einem Sieg hätte man die Abstiegsränge vorerst verlassen können. Am kommenden Sonntag erwartet den TSV Weeze die schwierige Aufgabe beim Tabellenvierten TuS Xanten.