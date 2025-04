TSV Weeze jubelt in der Nachspielzeit

Es bleibt dabei: Sieben Spieltage vor dem Saisonende dürfen sich vier Mannschaften in der Kreisliga A Kleve/Geldern Hoffnungen auf einen der beiden Aufstiegsplätze zur Bezirksliga machen.

Der Tabellenzweite Uedemer SV (54 Punkte) hatte seine Hausaufgaben bereits am Freitagabend mit einem klaren 3:0-Erfolg bei Grün-Weiß Vernum erledigt. Der Tabellendritte Viktoria Winnekendonk (52) zog am Sonntag mit einem 6:1 gegen den SC Auwel-Holt nach. Und auch der Tabellenvierte Viktoria Goch II (49), der am Sonntag ein 1:1 (0:0) beim Spitzenreiter TSV Weeze (58) erreichte, bleibt im Rennen.

Vor knapp 200 Zuschauern im Weezer August-Janssen-Sportzentrum bestimmte der Tabellenführer das Geschehen zunächst nach Belieben. Einzig die Chancenverwertung des Titelaspiranten Nummer eins ließ zunächst zu wünschen übrig. Außerdem ließ Pascal Mollenhauer erkennen, weshalb er höchstwahrscheinlich in der nächsten Saison einen Platz im Gocher Landesliga-Kader erhält. Der 19-jährige Torhüter verdiente sich eine Bestnote und hielt die Viktoria-Reserve mit mehreren Glanzparaden im Spiel. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeit – eigentlich hätte der TSV Weeze zu diesem Zeitpunkt mindestens mit 2:0 führen müssen.

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Goch sticht zuerst

Nach der Pause bekamen die Zuschauer ein ganz anderes Spiel zu sehen. „Wir haben ganz einfach in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen eingestellt“, sagte TSV-Trainer Ferhat Ökce. Die Gäste traten plötzlich deutlich konzentrierter und selbstbewusster auf. Eine sehenswerte Kombination über die linke Angriffsseite, bei der am Ende Marvin Kürbs den Ball nur noch über die Linie drücken musste, führte in der 62. Minute zur Gocher Führung.

Wenig später hätte der eingewechselte Besar Amzai für das 2:0 sorgen müssen, doch vier Meter vor dem Weezer Tor verzog er den Ball. Der Tabellenführer lief jetzt dem Rückstand hinterher, Goch lauerte auf Konter und hatte in Keeper Mollenhauer weiterhin einen starken Rückhalt.

Am Ende sollte es für den Topfavoriten doch noch zu einem Punkt reichen. In der dritten Minute der Nachspielzeit war Florian Thomas nach einer Ecke zum 1:1 zur Stelle. Wenig später waren sich Ferhat Ökce und sein Gocher Kollege Ernes Tiganj einig: „Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung.“