TSV Weeze ist Meister, Viktoria Goch vor Doppel-Aufstieg

Was für ein Spiel! Wir empfehlen die Nachlese des Livetickers von Jens Kröll. Am Ende zählt der sehr späte Ausgleich von Viktoria Winnekendonk zum 1:1 gegen den SV Sevelen, doch dieser Punkt könnte für die Viktoria zu wenig sein. Bis Freitag ist Winnekendonk zwar auf Rang zwei, kann aber von Viktoria Goch II oder dem Uedemer SV (direktes Duell) überholt werden.

SV Sevelen – Viktoria Winnekendonk 1:1

SV Sevelen: Martin Sibben, Markus Esters, Michael Sibben (65. Christian Kilders), Dustin Ronnes, Nick Dellen, Yannick Nellen, Simon Kuba Bledzki (50. Max Ruhnau), Andreas Terhoeven, Andre Leenen (72. Julian Maas), Dustin Lingen, Philipp Langer - Trainer: Fabian-Andreas Maas

Viktoria Winnekendonk: Tim Verfürth, Jan Roosen, Luca Luyven, Klaas Gerlitzki, Dennis Belzek, Fabian Rasch, Mike Oliver Berns (62. Luca Hamaekers), Luca Janssen (90. Samuel Bröcheler), Philipp Joseph Brock (79. Lion Janssen), Marvin Flassenberg, Igor Puschenkow - Trainer: Johannes Rankers - Trainer: Sven Kleuskens

Schiedsrichter: Elias Papke (Uedem) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Philipp Langer (47.), 1:1 Klaas Gerlitzki (90.+14 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Yannick Nellen (84./SV Sevelen/wiederholtes Foulspiel)

Wer vor der Saison an einen Doppel-Aufstieg von Viktoria Goch gedacht hat, wäre wohl belächelt worden. Jetzt steht die Reserve der Gocher kurz vor dem Durchmarsch in die Bezirksliga, denn im Topspiel gegen den Uedemer SV gelang ein 2:1-Erfolg. Damit hat Goch zwei Punkte Vorsprung vor dem letzten Spieltag, an dem nur noch Viktoria Winnekendonk gefährlich werden kann. Der USV ist raus aus dem Aufstiegsrennen. Viktoria Goch II – Uedemer SV 2:1

Viktoria Goch II: Lars Thielen, Jordi Barbara, Tim Müller, Kai Jaschek (65. Max Hebben), Thomas Langenberg (77. Nils Willi Konstanczak), Robert Nafin, Louis Bruns (46. Benedikt Vöckel), Maik Joosten, Konstantin Schütz, Ben Pauls (86. Besar Amzai), Miguel Wurring (81. Marvin Gisberts) - Trainer: Ali Baghi - Trainer: Ernes Tiganj

Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing, Jonas van den Heuvel, Lukas Rix (90. David Pouwels), Lukas Broeckmann (60. Till Lennart Bienemann), Simon Trappe (74. Benjamin Alic), Nils Oliver Krey, Leon Knak (60. Matti Kuypers), Maik Hemmers, Philipp Starbatty (55. Tim Kerkmann) - Trainer: Peter Janßen - Trainer: Martin Würzler

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 600

Tore: 1:0 Maik Joosten (37.), 2:0 Miguel Wurring (45.), 2:1 Jonas van den Heuvel (63. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Jonas van den Heuvel (Uedemer SV) scheitert mit Foulelfmeter

Das späte Tor von Tobias Thomas brachte Grün-Weiß Vernum den Anschlusstreffer in Aldekerk - mehr nicht. Der FC Aldekerk gewann mit 2:1 und wird die Saison wahrscheinlich als Tabellenfünfter beenden, während Vernum noch um den Klassenerhalt bangen muss. FC Aldekerk – Grün-Weiß Vernum 2:1

FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Niklas Petkens (81. Paul Albert Hoeps), Paul Pütz, Philip Aalken, Lennart Nagel, Stefan Herrschaft, Josef Franke, Matthias Diepers (62. Alessandro Vaccaro- Notte), Nick Hertelt (62. Jonathan Herting-Lopez), Fabian Maximilian Münz (89. Ali Irgat), Paul Joel Schramm (82. Robin Ciupka) - Trainer: Marc Kersjes

Grün-Weiß Vernum: Marten Reummen, Stefan Himmels (61. Alexander Sieger), Andreas Duwe (87. Daniel Dück), Maik Regenhardt (26. Tobias Thomas), Joshua Ben Fischer, Justin Regenhardt, Martin Dönnebrink (69. Jonah Schmidt), Marian-Luca Schmidt, Jannik Szentulat, Janning Fischer, Tim Hegmans (81. Lutz Schetters) - Trainer: Sascha Heigl

Schiedsrichter: Ralf Vogels (Weeze) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Paul Joel Schramm (51.), 2:0 Stefan Herrschaft (87.), 2:1 Tobias Thomas (90.+5)

Klare Angelegenheit: Der TSV Weeze sicherte sich am Freitagabend den verdienten Meistertitel, indem der Primus den Absteiger SV Straelen mit 4:1 nach Hause schickte. Der Tabellenführer hat acht Punkte Vorsprung auf Rang drei und auch noch eine Partie weniger bestritten. Die Mannschaft von Ferhat Ökce hat sich den Bezirksliga-Aufstieg redlich verdient. TSV Weeze – SV Straelen 4:1

TSV Weeze: Lukas Janssen (73. Klaus Winters), Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Michael Thissen (57. Mikel Moorhead), Max Büren (62. Louis Genego), Eron Kashtanjeva, Hakan Erkis (82. Elias Tönnißen), Nils Giltjes, Nick Schwarma (57. Yannick Gorthmanns), Julian Kühn - Trainer: Dominik Huismann - Trainer: Ferhat Ökce

SV Straelen: Holger Jansen, Farhad Mohammadi, Diyan Ivanov Mollov, Imad Oulad Haddou, Cristian Voicu - Trainer: Michael Janßen - Trainer: Frank Goldau

Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Max Büren (22.), 2:0 Julian Kühn (24.), 3:0 Eron Kashtanjeva (28.), 3:1 Cristian Voicu (33.), 4:1 Nils Giltjes (81.)

Dank des doppelten Rojhat Kilic kann der SV Issum am letzten Spieltag sogar den direkten Klassenerhalt schaffen. Dann ist es egal, was in der Bezirksliga passiert. Gegen Schlusslicht Arminia Kapellen/Hamb gab es einen 4:0-Erfolg, Issum hat nur noch einen Punkt weniger als Vernum und liegt mit Bedburg-Hau II sogar schon gleichauf. SV Issum – Arminia Kapellen/Hamb 4:0

SV Issum: Lutz Kleinmanns, Steffen Teloo, Simon Boeck, Tim Kabasch, Fabian Kok, Rojhat Kilic, Andreas Bongartz, Martin Weiser, Tim Worschischek, Justin-Noel Schmidt, Ben Bongartz - Trainer: Christian Oymann - Trainer: Thorsten Fronhoffs

Arminia Kapellen/Hamb: Noel Reudenbach, Henrik Lackmann, Tobias Ries, Hendrik Tünnißen, Julius Sachse (50. Joe Kovac), Florian Aengenheister, Tobias Bolz (39. Serkan Külcür), Linus Oerding, Luca Hußmann (64. Arne Füngers), Sven Schuster, Dominik Hansen (46. Martin Ingenbleek) - Trainer: Johannes Bothen - Trainer: Florian Aengenheister

Schiedsrichter: Peter Fehlemann - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Andreas Bongartz (17.), 2:0 Rojhat Kilic (42.), 3:0 Ben Bongartz (47.), 4:0 Rojhat Kilic (64.)

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Mi., 21.05.25 20:00 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk 0:0

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr TSV Weeze - SV Straelen

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Grün-Weiß Vernum

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - Uedemer SV

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr SV Issum - Arminia Kapellen/Hamb

So., 25.05.25 13:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden

So., 25.05.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SC Auwel-Holt

So., 25.05.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Nieukerk



30. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Viktoria Goch II

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Straelen - SGE Bedburg-Hau II

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Arminia Kapellen/Hamb

So., 01.06.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Issum

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Nütterden - FC Aldekerk

So., 01.06.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 01.06.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen

