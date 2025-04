Der TSV Weeze ist ins Pokalfinale eingezogen. – Foto: Susanne Schmidt

TSV Weeze ist Finalgegner für Viktoria Goch Der A-Ligist gewinnt das Halbfinale um den Kreispokal gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden. Verlinkte Inhalte Kreispokal Kleve/GE Twisteden TSV Weeze

In den ersten beiden Runden mögen die Partien um den Kreispokal Kleve-Geldern oftmals noch Freundschaftsspielcharakter haben. Aber dann ist auch schon Schluss mit lustig. Schließlich geht’s in dieser Saison nicht nur um den Einzug in die erste Runde um den Niederrheinpokal. Erstmals seit langer Zeit vergibt der Kreis Kleve/Geldern wieder eine richtige Trophäe – gestiftet von der Issumer Brauerei Diebels.

Mi., 09.04.2025, 20:00 Uhr TSV Weeze TSV Weeze DJK Twisteden Twisteden 3 2 Abpfiff + Video Der Klever Schiedsrichter Jan Lehnert, am vergangenen Sonntag noch beim A-Liga-Spitzenspiel zwischen dem Uedemer SV und Viktoria Winnekendonk im Einsatz, hatte am Mittwochabend im Halbfinale zwischen dem A-Liga-Tabellenführer TSV Weeze und dem Bezirksligisten DJK Twisteden alle Hände voll zu tun. Der junge Referee zückte gleich 13 Mal den gelben Karton. Einen Spieler traf’s gleich doppelt – Twistedens Kapitän Chris Kleuskens flog in der 59. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Rund 200 Zuschauer sahen packende 90 Minuten. Die Anhänger des Gastgebers freuten sich nach dem Abpfiff über das Traumfinale. Wie schon im Testspiel Ende Februar schlug der TSV Weeze die DJK Twisteden mit 3:2 (2:0) und fordert damit am Ostermontag, 21. April, um 16 Uhr im heimischen August-Janssen-Sportzentrum den Bezirksliga-Spitzenreiter Viktoria Goch heraus. Weeze ergreift die Initiative