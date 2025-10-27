TSV Weeze hat das Glück auf seiner Seite

Der TSV Weeze hat im Abstiegskampf der Bezirksliga einen wichtigen Befreiungsschlag gelandet. Nach acht sieglosen Spielen in Serie gelang dem Team von Trainer Ferhat Ökce ein durchaus glücklicher 2:1 (0:1)-Erfolg im Lokalduell mit dem Kevelaerer SV – ausgerechnet gegen den Verein, für den Ökce als Trainer selbst viele Jahre an der Seitenlinie stand. „Ich freue mich auf das Spiel gegen meinen Kumpel Patrick Znak. Auf dem Platz werden dann auch einige alte Bekannte und Weggefährten stehen“, hatte der Weezer Trainer vor der Saison gesagt. Nun hatte er auch nach Abpfiff Grund zur Freude, denn der TSV Weeze wahrt durch den Heimsieg den Anschluss zur Konkurrenz im Tabellenkeller. Nur drei Zähler trennen den TSV, der mit neun Punkten auf Rang 17 steht, von einem Nicht-Abstiegsplatz.

Dabei hatte im August-Janssen-Sportzentrum zunächst vieles darauf hingedeutet, dass die sportliche Krise des Neulings weiter andauern würde. Zur Halbzeit lagen die Gäste aus Kevelaer mit 1:0 in Führung. Robin Kaschubat hatte den Ball in der 27. Minute im Anschluss an eine schöne Einzelaktion in den Winkel gejagt. „Zur Halbzeit müssen wir eigentlich schon 2:0 oder 3:0 führen“, sagte KSV-Coach Patrick Znak nach dem Abpfiff. „Stattdessen schlafen wir nach der Pause bei zwei Aktionen komplett.“

Nach einer Balleroberung spielte der TSV Weeze in der 52. Minute schnell nach vorne. Der eingewechselte Eron Kashtanjeva glich zum 1:1 aus. Nur fünf Minuten später war ein weiterer Joker am Weezer Führungstreffer beteiligt: Frederik Osterkamp fand mit seinem Freistoß den Kopf von Yannick Gorthmanns, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte.

„Am Ende haben wir die drei Punkte ins Ziel gekämpft. Es wurde auch mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen Spielglück haben. Auch unser Torwart Philip Günther hat uns mehrmals gerettet. Gegen den Ex-Verein, dem man sonst immer die Daumen drückt, ist es natürlich speziell“, sagte Ferhat Ökce nach Abpfiff. Auch Patrick Znak fand wohlwollende Worte, wenngleich eine Szene in der Nachspielzeit für große Aufregung im Lager des KSV gesorgt hatte.

„In der letzten Aktion hat ein Weezer Spieler im Strafraum den Ball wie beim Volleyball mit der Hand geklärt. Das hatte ein bisschen was von Maradona. Das haben alle gesehen, außer der Schiedsrichter“, sagte Znak. „Der Frust ist natürlich groß, weil wir über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren. Wir hatten Chancen für fünf Spiele. Wenn ich aber schon jemandem die Punkte gönne, dann meinem Freund Ferhat.“

In der Tabelle rutschte der Kevelaerer SV durch die Niederlage auf Rang zwölf ab. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 15 beträgt drei Zähler. Am kommenden Sonntag wartet das Heimspiel gegen Viktoria Goch II. Der TSV Weeze ist bei Ligaprimus VfL Rhede zu Gast.

TSV Weeze: Günther – Ya. Gorthmanns (87. Feddema), Broekmanns (46. Kashtanjeva), Kühn, Cerkinaj, Erkis, Ecke (46. Osterkamp), Thissen, Jo. Gorthmanns (75. Giltjes), Kassler, Thomas.

Kevelaerer SV: Ingenfeld – Hacks, Quarta, Kaschubat, Tellemanns (62. Meherzi), Gian-Luca Dittrich, Wienhofen (90.+5 Lörcks), Schulz (80. Hillejan), Nicholas Dittrich, Gastens, Theysen (75. Külcür).