TSV Weeze fehlt nur noch ein Punkt

Der TSV Weeze hat einen sehr großen Schritt in Richtung Bezirksliga gemacht. Im Spitzenspiel der Kreisliga A Kleve-Geldern bezwang der Tabellenführer den Verfolger Uedemer SV am Ende deutlich mit 5:1 (2:0). Damit hat er TSV drei Spieltage vor dem Saisonende neun Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz drei, der nicht zum Aufstieg berechtigt.

Einen Punkt braucht der TSV jetzt nur noch, um den Aufstieg feiern zu können. Ein spannendes Rennen wird es dagegen in den letzten Spielen um den zweiten Aufstiegsplatz geben. Der USV hat noch zwei Punkte Vorsprung auf Viktoria Goch II und Viktoria Winnekendonk. Auch im Tabellenkeller fiel am Sonntag noch keine Vorentscheidung.

In der 21. Minute verhinderte USV-Keeper Dominic Schulz mit einer Glanzparade den zweiten Weezer Treffer durch Julian Kühn. In der Folge fand der Gast immer besser in die Partie. Und die Uedemer erspielten sich in der Folge zahlreiche Chancen, die entweder nicht konsequent im Abschluss genutzt wurden oder in der vielbeinigen Abwehr der Gastgeber stecken blieben. Gerade als der Ausgleich für den USV kurz vor der Halbzeitpause in der Luft lag, sah Weezes Kapitän Christian Feegers den USV-Keeper, der viel zu weit aufgerückt war, und zog auf der linken Außenbahn kurz hinter der Mittellinie ab. Unter lautem Jubel der Gastgeber senkte sich der Ball zur 2:0-Führung dann ins lange Eck zum Halbzeitstand.

„Das darf so nicht passieren“, sagte Uedems Coach Martin Würzler nach der Partie. Dennoch gaben die Gäste nicht auf und kamen in der 48. Minute durch Jonas van den Heuvel zum Anschlusstreffer. Doch zu mehr sollte es nicht mehr reichen.

TSV Weeze fast nach Belieben

Der TSV Weeze bestimmte gegen eine angeschlagen wirkende USV-Elf das Geschehen fast nach Belieben. Nderim Cerkinaj per Strafstoß (74.), Yannick Gorthmanns (78.) und Julian Kühn (80.) schraubten das Ergebnis bis zum Endstand in die Höhe. „Wir haben, bis auf die eine oder andere kurze Phase, eine gute Partie abgeliefert und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen. Jetzt schauen wir auf das nächste Spiel. Noch ist nichts entschieden“, sagte TSV-Trainer Ferhat Ökce.

Martin Würzler hielt in seinem Fazit fest: „Weeze war einfach galliger und wollte den Sieg mehr als wir. Trotz der Niederlage sind wir noch Tabellenzweiter und wollen es auch bleiben.“