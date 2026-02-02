 2026-01-27T15:58:05.997Z

TSV Weeze dreht gegen Borussia Veen in Unterzahl auf und gewinnt

Der abstiegsbedrohte TSV Weeze setzt sich überraschend gegen Borussia Veen durch. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga lebt wieder. Marcus Wildmann erzielt den umjubelten Siegtreffer für zehn Weezer

von RP/ Nils Hendricks · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Weeze feiert ein Erfolgserlebnis zum Rückrundenauftakt.
Weeze feiert ein Erfolgserlebnis zum Rückrundenauftakt. – Foto: Pascal Derks

Bezirksliga 4
Veen
TSV Weeze

Der TSV Weeze hat zum Jahresauftakt wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bezirksliga sammeln können. Im Heimspiel gegen den Tabellenfünften Borussia Veen setzte sich der TSV überraschend mit 2:1 (0:1) durch und revanchierte sich damit für den späten Ausgleichstreffer im Hinspiel Mitte August (1:1).

Die erste Halbzeit wird von Borussia Veen dominiert

Bis dahin war es jedoch ein beschwerlicher Weg. Den ersten Durchgang dominierten die Gäste aus Alpen. Der Führungstreffer durch Linus van Treek war folgerichtig. Nach schöner Kombination hatte der 21-Jährige in der 37. Minute keine Mühe, einzuschieben. Der TSV Weeze hatte in der Folge Glück, dass es nur bei dem einen Treffer blieb.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
2
1
Abpfiff

„Es war ein sehr unruhiges, umkämpftes Spiel. In der ersten Halbzeit war Veen klar besser und hätte deutlich höher führen können. In der Pause haben wir umgestellt und den Kampf anschließend besser angenommen“, sagte Ferhat Ökce. Nach einer Stunde musste der Weezer Trainer jedoch mitansehen, wie Frederik Osterkamp die zweite Gelbe Karte sah (64.).

In Unterzahl verdichtete der TSV Weeze gegen den Ball die eigenen Reihen. Bei Ballbesitz suchten die Gastgeber jedoch weiterhin den Weg nach vorne – mit Erfolg: Nach einem Foul an Jonas Gorthmanns verwandelte sein Bruder Yannick den fälligen Foulelfmeter zum Ausgleich (84.).

TSV Weeze dreht das Spiel in der Schlussphase

Und damit nicht genug: In den hitzigen Schlussminuten drehte der TSV Weeze die Partie sogar komplett. Es lief bereits die 90. Minute, als Jonas Gorthmanns einen Freistoß von hinter der Mittellinie in den gegnerischen Strafraum schickte. Dort behauptete sich der eingewechselte Marcus Wildmann gegen mehrere Gegenspieler und köpfte zur Führung ein. Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer der Gäste wurde im Gegenzug wegen eines Foulspiels im Vorfeld zurückgepfiffen. Der TSV Weeze ließ sich in der Folge nicht aus der Ruhe bringen und brachte den Vorsprung ins Ziel.

Ferhat Ökce freute sich über die Punkte – und ärgerte sich über den Platzverweis. „Es ist ein bisschen tragisch, dass uns jetzt wieder ein Spieler fehlt. Die Punkteausbeute ist natürlich optimal“, so Ökce. In der Tabelle profitierte der TSV Weeze von den Ergebnissen der Konkurrenz und verbesserte sich auf Relegationsplatz 15.

