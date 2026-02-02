TSV Weeze dreht gegen Borussia Veen in Unterzahl auf und gewinnt

Der TSV Weeze hat zum Jahresauftakt wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bezirksliga sammeln können. Im Heimspiel gegen den Tabellenfünften Borussia Veen setzte sich der TSV überraschend mit 2:1 (0:1) durch und revanchierte sich damit für den späten Ausgleichstreffer im Hinspiel Mitte August (1:1).
Bis dahin war es jedoch ein beschwerlicher Weg. Den ersten Durchgang dominierten die Gäste aus Alpen. Der Führungstreffer durch Linus van Treek war folgerichtig. Nach schöner Kombination hatte der 21-Jährige in der 37. Minute keine Mühe, einzuschieben. Der TSV Weeze hatte in der Folge Glück, dass es nur bei dem einen Treffer blieb.
„Es war ein sehr unruhiges, umkämpftes Spiel. In der ersten Halbzeit war Veen klar besser und hätte deutlich höher führen können. In der Pause haben wir umgestellt und den Kampf anschließend besser angenommen“, sagte Ferhat Ökce. Nach einer Stunde musste der Weezer Trainer jedoch mitansehen, wie Frederik Osterkamp die zweite Gelbe Karte sah (64.).
In Unterzahl verdichtete der TSV Weeze gegen den Ball die eigenen Reihen. Bei Ballbesitz suchten die Gastgeber jedoch weiterhin den Weg nach vorne – mit Erfolg: Nach einem Foul an Jonas Gorthmanns verwandelte sein Bruder Yannick den fälligen Foulelfmeter zum Ausgleich (84.).
Und damit nicht genug: In den hitzigen Schlussminuten drehte der TSV Weeze die Partie sogar komplett. Es lief bereits die 90. Minute, als Jonas Gorthmanns einen Freistoß von hinter der Mittellinie in den gegnerischen Strafraum schickte. Dort behauptete sich der eingewechselte Marcus Wildmann gegen mehrere Gegenspieler und köpfte zur Führung ein. Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer der Gäste wurde im Gegenzug wegen eines Foulspiels im Vorfeld zurückgepfiffen. Der TSV Weeze ließ sich in der Folge nicht aus der Ruhe bringen und brachte den Vorsprung ins Ziel.
Ferhat Ökce freute sich über die Punkte – und ärgerte sich über den Platzverweis. „Es ist ein bisschen tragisch, dass uns jetzt wieder ein Spieler fehlt. Die Punkteausbeute ist natürlich optimal“, so Ökce. In der Tabelle profitierte der TSV Weeze von den Ergebnissen der Konkurrenz und verbesserte sich auf Relegationsplatz 15.
