TSV Weeze dreht gegen Borussia Veen in Unterzahl auf und gewinnt

Und damit nicht genug: In den hitzigen Schlussminuten drehte der TSV Weeze die Partie sogar komplett. Es lief bereits die 90. Minute, als Jonas Gorthmanns einen Freistoß von hinter der Mittellinie in den gegnerischen Strafraum schickte. Dort behauptete sich der eingewechselte Marcus Wildmann gegen mehrere Gegenspieler und köpfte zur Führung ein. Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer der Gäste wurde im Gegenzug wegen eines Foulspiels im Vorfeld zurückgepfiffen. Der TSV Weeze ließ sich in der Folge nicht aus der Ruhe bringen und brachte den Vorsprung ins Ziel.

Ferhat Ökce freute sich über die Punkte – und ärgerte sich über den Platzverweis. „Es ist ein bisschen tragisch, dass uns jetzt wieder ein Spieler fehlt. Die Punkteausbeute ist natürlich optimal“, so Ökce. In der Tabelle profitierte der TSV Weeze von den Ergebnissen der Konkurrenz und verbesserte sich auf Relegationsplatz 15.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: