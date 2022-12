TSV Wa./Wa.: Die Aufholjagd ist vorerst gestoppt Landesliga-Schlusslicht TSV Wachtendonk-Wankum verliert 2:4 bei Fichte Lintfort.

Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum hat in Sachen Aufholjagd zumindest eine kleine Pause eingelegt. Das Schlusslicht, das zuvor mit zwei Siegen in Folge den Anschluss an das rettende Ufer hergestellt hatte, musste sich am Sonntag beim Tabellenvierten Fichte Lintfort mit 2:4 (2:2) geschlagen.