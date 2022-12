TSV Wa./Wa.: Das Schlusslicht bleibt ganz gelassen Landesliga: TSV Wachtendonk-Wankum gegen Genc Osman Duisburg.

Am Sonntag wird sich zeigen, ob sich der TSV Wachtendonk-Wankum als Tabellenletzter der Landesliga in die Winterpause verabschieden muss. Ab 16 Uhr trifft die Mannschaft im heimischen Sportpark Laerheide auf den SV Genc Osman Duisburg.

Trotz der nicht gerade erfreulichen Situation bleiben die Verantwortlichen des Vereins gelassen. Inzwischen hat sich gezeigt, dass es in der ausgeglichenen Liga keine unlösbaren Aufgaben gibt. Und bei gerade einmal vier Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz ist die Lage alles andere als aussichtslos. So können die Wachtendonker beispielsweise mit einem Sieg bis auf drei Punkte an den Gegner aus Duisburg heranrücken, der aktuell mit 18 Zählern Tabellenplatz sieben belegt.

„Nach zuvor zwei Siegen in Folge war die Niederlage im letzten Spiel bei Fichte Lintfort sicher ein kleiner Dämpfer für uns. Aber wir müssen akzeptieren, dass der Gegner an diesem Tag die bessere Mannschaft war“, sagt Trainer Markus Müller im Rückblick.