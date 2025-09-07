TSV Wasserburg vs. SV Aislingen 3:0

Der dritte Spieltag brachte den Aislingern eine unnötige Niederlage. Die Grün – Weißen starteten mit einer dicken Chance durch Niklas Emminger in die Partie. Nach zwei ungenutzten TSV – Möglichkeiten scheiterte auch Marcel Bronnhuber nur knapp am heimischen Keeper. Neun Minuten reichten den Platzherren nun für die drei Treffer des Tages: Die Aislinger Hintermannschaft konnte einen Versuch nicht sauber klären, was Jetmir Sopjani eiskalt ausnutzte (33.). Drei Minuten später gab der Unparteiische einen mehr als fragwürdigen Elfmeter, welchen Artan Sopjani zum 2:0 verwandelte. Derselbe Schütze war in der 42. Spielminute schließlich auch für das 3:0 verantwortlich. Spätestens jetzt ließen die Aislinger die Köpfe hängen. Doch nach der Pause kamen sie durchaus wieder motiviert zurück. Sie ließen den TSV nicht mehr vor das eigene Gehäuse und setzten ihrerseits immer wieder Nadelstiche – leider ohne wünschenswerten Erfolg.

Autor: Elisabeth Sturm