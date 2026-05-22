TSV Wasserburg überzeugt im Hinspiel – 2:0-Sieg in „leidenschaftlicher“ Partie

Für die Wasserburger Treffer waren Josef Stellner und Robin Ungerath verantwortlich. – Foto: Alexander Ferazin/FuPa

Im ersten Aufeinandertreffen zwischen dem TSV 1880 Wasserburg und dem FC Sturm Hauzenberg hatten die Oberbayern am Ende die Nase vorn.

Der TSV-Coach Florian Heller sprach nach Spielende von einer „sehr leidenschaftlich geführten Partie von beiden Teams“. Jene Leidenschaft bekam insbesondere der Gast aus Niederbayern früh zu spüren. Nach gerade einmal fünf Zeigerumdrehungen lag der Ball bereits im Kasten der Bayernliga-Neulinge. Nach einem Hauzenberger Klärungsversuch setzt TSV-Dauerbrenner Josef Stellner zweimal überzeugend nach und buxiert einen Abpraller vorbei an Sturm-Goalie Christoph Obermüller.

Wasserburg – Zum Greifen nah ist sie, die lang ersehnte Wasserburger Rückkehr in die Bayernliga. In der Spielzeit 2021/2022 liefen die Oberbayern letztmalig in der fünfthöchsten Spielklasse auf. Doch nach dem überzeugenden 2:0-Sieg in der Relegation gegen den Sturm aus Hauzenberg scheint es so, als würde die nächstjährige Bayernliga Süd endlich mal wieder nicht ohne den Klub am Inn auskommen.

Trotz souveränem Auftritt im Hinspiel: TSV-Coach Heller sieht Verbesserungspotenzial

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„Wenn man weiß, dass sich beide Mannschaften über Leidenschaft definieren, dann ist es kein großes Wunder, dass das Spiel so zustande gekommen ist“, weiß Heller. Kurz vor dem Pausentee legten die Hausherren im Hinblick auf Leidenschaft und Überzeugung noch eine Schippe drauf. Nach einem Steilpass von Maximilian Biegel auf Vinzenz Egger findet seine wuchtige Hereingabe den heranstürmenden Robin Ungerath. Als einer der torgefährlichsten Spieler der Liga war es für Ungerath aus kürzester Distanz dann nur noch Formsache.

Mit jenem Treffer zum 2:0 war das Spiel gemessen an den Treffern gelaufen. Doch gab es im weiteren Spielverlauf einige Wasserburger Chancen auf den dritten oder gar vierten Torerfolg, aber die laut Florian Heller „sehr, sehr guten Einschussmöglichkeiten“ blieben am Ende ungenutzt. Der aktuelle Landesligist verpasste es somit, eine noch deutlichere Ausgangslage für das Rückspiel herzustellen.

Rückspiel am Montag in Hauzenberg

Doch aus TSV-Sicht überwiegt am Ende sicherlich die Freude und der Stolz auf die eigene Leistung. Der Trainer hob insbesondere die „wahnsinnig gute“ Verteidigungsarbeit seiner Mannschaft hervor und blickt mit Zuversicht und einem „guten Gefühl“ auf das Wiedersehen am Montag. Für das zweite Aufeinandertreffen im Landkreis Passau muss womöglich mit einer Wasserburger Party zu rechnen sein: „Wir versuchen dort den Rest klarzumachen.“