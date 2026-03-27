 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

TSV Wartenberg siegt knapp gegen SC Kirchdorf

von Helmut Kampa · Heute, 12:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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Kreisliga 2
Wartenberg
SC Kirchdorf

Mi., 25.03.2026, 19:30 Uhr
TSV Wartenberg
TSV WartenbergWartenberg
SC Kirchdorf 1971
SC Kirchdorf 1971SC Kirchdorf
2
1
Abpfiff

Der TSV Wartenberg hat sein Heimspiel gegen den SC Kirchdorf 1971 am Freitagabend mit 2:1 (1:0) gewonnen. Vor 54 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Hausherren früh die Kontrolle übernahmen.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Romeo Pluntke den TSV in der 43. Minute in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Romeo Pluntke in der 47. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage der Gastgeber.

Kirchdorf ließ sich jedoch nicht abschütteln und kam in der 65. Minute per Foulelfmeter durch Nertil Hoxhaj zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase drängte der SC auf den Ausgleich, doch Wartenberg verteidigte entschlossen und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.