TSV Wartenberg siegt knapp gegen SC Kirchdorf

Der TSV Wartenberg hat sein Heimspiel gegen den SC Kirchdorf 1971 am Freitagabend mit 2:1 (1:0) gewonnen. Vor 54 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Hausherren früh die Kontrolle übernahmen.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Romeo Pluntke den TSV in der 43. Minute in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Romeo Pluntke in der 47. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage der Gastgeber.

Kirchdorf ließ sich jedoch nicht abschütteln und kam in der 65. Minute per Foulelfmeter durch Nertil Hoxhaj zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase drängte der SC auf den Ausgleich, doch Wartenberg verteidigte entschlossen und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.