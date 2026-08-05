TSV Wartenberg setzt auf eigene Spieler und Trainer: Acht Talente rücken auf Umbruch beim Fußball-Kreisligisten von Helmut Findelsberger · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Sie rücken beim TSV Wartenberg aus der U19 in den Seniorenbereich auf: Yannis Walther, Simon Brandl, Nils Reichel, Philipp Haindl, Elias Hewig, Bosko Kuzmanovic, Alexander Jacobeit, Gentian Hoti – Foto: Verein

Der TSV Wartenberg geht mit einem neuen Trainerduo in die Kreisliga-Saison. Christian Brandl und Ralf Schmidmüller kennen die meisten Spieler bereits aus ihrer Zeit als Nachwuchstrainer.

Im Vierzehnerfeld der Fußball-Kreisliga 2 gehen diese Saison acht Teams aus dem Landkreis Erding an den Start, mit sechs ist der Landkreis Freising vertreten. Mit neuem Trainer, ja sogar Trainerduo, geht als einziger Landkreisvertreter der TSV Wartenberg in seine dritte Kreisliga-Saison am Stück seit dem Wiederaufstieg. Nur „fast neu“ ist übrigens Stefan Huber bei der SpVgg Altenerding, nachdem der in der zurückliegenden Abstiegssaison bereits für die letzten vier Spiele vorzeitig übernommen hatte. Der 54-jährige Christian Brandl und der ein Jahr jüngere Ralf Schmidmüller bilden nun das neue Trainergespann bei Wartenbergs Kreisliga-Team. Die beiden kennen aus ihrer Zeit als Nachwuchstrainer bereits einen großen Teil des Kaders bestens. Erfahrene Spieler haben aufgehört, pausieren oder sind zu anderen Vereinen gewechselt. „Eigene Spieler, eigene Trainer, das ist der Wartenberger Weg, den wir gehen“, sagt Abteilungsleiter Jens Baumbach.

Er bestätigt, dass Brandl und Schmidmüller sofort eine Option waren, nachdem sich der bisherige Spielertrainer Mario Simak nach nur einer Saison aus beruflichen und privaten Gründen zu einer Pause entschlossen hatte. „Viele unterschätzen die Trainerarbeit neben Beruf und allem anderen“, zeigt Baumbach auch Verständnis für den Rückzug Simaks und ist froh, „dass wir seine beiden Nachfolger nicht lange überreden mussten“. Und dass die beiden „nur im Paket zu haben waren“, bestätigen sie auch im gemeinsamen Telefonat mit der Heimatzeitung. „Wir waren die letzten Jahre zusammen im Nachwuchs tätig, wollten auch diesen Posten nur gemeinsam übernehmen und trauen uns diesen durchaus größeren Umbruch zu“, bestätigt Brandl. Acht Spieler rücken aus der U19 auf. Da ist Romeo Pluntke, der vergangene Saison, noch für die U19 spielberechtigt, für Furore sorgte, noch nicht mal eingerechnet. Schmidmüller: „Wir haben jetzt alle im Kader dabei und möchten was aufbauen.“ Brandl und Schmidmüller geben zu, „dass die Anzahl an Spielern für Erste und Zweite eher knapp ist in Wartenberg“.

Neues Trainerteam beim Kreisligisten TSV Wartenberg: Von links: Abt.-Leiter Jens Baumbach, Christian Brandl (Trainer 1. Mannschaft), Dominik Dorsch (Trainer 2. Mannschaft), Ralf Schmidmüller (Trainer 1. Mannschaft), Sportlicher Leiter Hannes Härtl – Foto: Verein