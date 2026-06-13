TSV Wallenhorst sichert sich Kreismeisterschaft 2025/26 2:1-Erfolg gegen TuS Hilter im Endspiel auf der Osterhaus-Kampfbahn von Michael Eggert · Heute, 09:42 Uhr · 0 Leser

Kreismeister 2025/26 TSV Wallenhorst – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Wallenhorst hat die Kreismeisterschaft im Fußballkreis Osnabrück gewonnen. Im Endspiel der beiden Meister der Kreisliga-Staffeln A und B setzte sich der TSV auf dem neuen Kunstrasenplatz der Osterhaus-Kampfbahn an der Bramscher Straße mit 2:1 (1:1) gegen den TuS Hilter durch.

Auf der Anlage des Kreisligisten TuS Haste entwickelte sich von Beginn an eine intensive und ausgeglichene Begegnung. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, wobei sich der TuS Hilter zunächst als das effektivere Team präsentierte. Kurz vor der Halbzeit brachte David Keil die Hilteraner mit 1:0 in Führung. Die Antwort des TSV Wallenhorst ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einer gelungenen Vorarbeit von Nick Hentze erzielte Justus Grewe noch vor dem Pausenpfiff den 1:1-Ausgleich.

Justus Grewe erzielt den 1:1-Ausgleich für den TSV Wallenhorst – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Zunächst hatte Hilter leichte Feldvorteile, ehe die Begegnung nach einer Stunde eine entscheidende Wendung nahm. Alexander Niendieck sah nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte und musste den Platz vorzeitig verlassen.Trotz der numerischen Unterlegenheit blieb der TuS Hilter gefährlich. Beide Teams erspielten sich in der Folge aussichtsreiche Torchancen. Die Entscheidung fiel schließlich wenige Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit: Niels Beckmann traf zum 2:1 für den TSV Wallenhorst und sorgte damit für großen Jubel bei seinem Team.

Da is dat Ding! Spielführer Noel Schwegmann übernimmt den Cup! – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Schlussphase verpasste Nick Hentze die Möglichkeit, die Führung weiter auszubauen. Auf der Gegenseite bot sich dem TuS Hilter in der Nachspielzeit noch die Chance zum Ausgleich, doch Erik Steenken scheiterte an Wallenhorsts Torhüter Samusch. Mit dem Erfolg tritt der TSV Wallenhorst die Nachfolge des FCR Bramsche an, der im Vorjahr den TSV Riemsloh mit 3:1 besiegt hatte. Auf beiden Seiten fehlten die eigentlichen Cheftrainer. Beim TuS Hilter wurde der sich in den USA aufhaltende Patrick van der Sanden von Artem Pfannstiel vertreten. Beim TSV Wallenhorst übernahm Timo Haucap die Verantwortung, da Trainer Tony Harsdorf urlaubsbedingt nicht zur Verfügung stand.