TSV Wallenhorst setzt auf Kontinutität

Der TSV Wallenhorst setzt auch in der kommenden Saison auf Kontinuität an der Seitenlinie: Die Verträge mit den Trainern Timo Haucap und Tony Harsdorf wurden verlängert. Damit stellt der Verein frühzeitig die Weichen für eine stabile und erfolgreiche sportliche Zukunft.

Beide Trainer haben in der laufenden Saison maßgeblich zur positiven Entwicklung der 1. Herrenmannschaft Mannschaft beigetragen. Sowohl die sportlichen Leistungen als auch die mannschaftliche Geschlossenheit spiegeln die erfolgreiche Arbeit des Trainerteams wider. Die Vereinsführung zeigt sich entsprechend zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit.

"Timo Haucap und Tony Harsdorf stehen für fachliche Kompetenz, klare Kommunikation und großes Engagement. Sie genießen das volle Vertrauen des Vereins und der Mannschaft", erklärt Thorsten Brickweg, sportliche Leitung. „Die Vertragsverlängerung ist ein klares Zeichen für Kontinuität und unsere gemeinsamen sportlichen Ziele." Auch das Trainerduo blickt optimistisch nach vorne: „Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen", so Haucap und Harsdorf. „Unser Fokus liegt darauf, die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln und in der kommenden Saison die nächsten Schritte zu machen." Mit der frühzeitigen Verlängerung der Verträge schafft der TSV Wallenhorst wichtige Planungssicherheit und unterstreicht den Anspruch, nachhaltig und langfristig erfolgreich zu arbeiten," teilte der Verein via Instagram mit.