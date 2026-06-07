TSV Wallenhorst kehrt als Meister in die Bezirksliga zurück

Jubel beim Meister TSV Wallenhorst – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Wallenhorst hat sich am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga Osnabrück Staffel A gesichert und kehrt nach nur einem Jahr in die Bezirksliga zurück. Mit einem 3:1 (2:1)-Heimsieg gegen die Spvg Fürstenau machte die Mannschaft den direkten Wiederaufstieg perfekt und krönte eine erfolgreiche Saison mit dem Titelgewinn.

Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale war günstig. Nachdem der ärgste Verfolger BW Hollage II bereits am Samstag beim 2:2 gegen den TuS Haste Punkte liegen gelassen hatte, benötigte Wallenhorst im abschließenden Heimspiel lediglich einen Punkt, um den Aufstieg aus eigener Kraft perfekt zu machen. Trotz der komfortablen Ausgangsposition geriet der Favorit zunächst in Rückstand. Mitte der ersten Halbzeit traf Fürstenaus Paul Kasper mit einem Distanzschuss zur Führung der Gäste.

Der TSV zeigte sich davon jedoch nur kurz beeindruckt. Die Gastgeber übernahmen zunehmend die Kontrolle und belohnten sich wenig später mit dem Ausgleich. Lukas Grewe traf nach einer guten halben Stunde zum 1:1 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. In der Folge erhöhte Wallenhorst den Druck. Justus Grewe verpasste zunächst die Führung, ehe Lukas Brennecke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das Spiel drehte und zum 2:1 einschob.