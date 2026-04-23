TSV Wallenhorst erreicht "Heimfinale" Elfmeterschießen entscheidet Pokal-Halbfinale gegen SV Bad Rothenfelde II von Michael Eggert · Heute, 08:28 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Wallenhorst steht im Kreispokal-Finale. Im Halbfinale gegen den SV Bad Rothenfelde II trennten sich die beiden Kreisligisten nach 90 Minuten torlos 0:0.

Die Partie war intensiv umkämpft, geprägt von vielen Zweikämpfen und langen Bällen. Chancen blieben Mangelware, sodass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Hier avancierte Wallenhorsts Torhüter Jarne Müller zum Helden, als er den entscheidenden Strafstoß parierte und sein Team mit 5:4 zum Sieg führte.

Sicherte den Sieg im Elfmeterschießen - Jarne "Stony" Müller – Foto: Fupa

Trainer Tony Harsdorf zeigte sich begeistert: „Wir freuen uns jetzt brutal auf unser erstes Heimspiel der Pokalsaison.“ Auch SV-Trainer Tom Nöcker lobte sein Team: „Es war der erwartete Pokalfight. Großen Respekt an meine Mannschaft für die tolle Pokalsaison.“