TSV Wallenhorst erobert Tabellenführung zurück Später Sieg in Schwagstorf eröffnet beste Chancen auf Meisterschaft und Aufstieg von Michael Eggert · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

Justus Grewe erzielt den Siegtreffer und sorgt für Extase im Lager der Gäste – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Wallenhorst hat am vorletzten Spieltag der Kreisliga Osnabrück, Staffel A, die Tabellenführung übernommen und sich damit in eine hervorragende Ausgangsposition im Rennen um die Meisterschaft gebracht. Durch einen 2:1-Auswärtssieg bei Grün-Weiß Schwagstorf liegt die Mannschaft von Trainer Tony Harsdorf nun einen Punkt vor der Konkurrenz und kann den Aufstieg in die Bezirksliga am letzten Spieltag aus eigener Kraft perfekt machen.

Die Gäste erwischten einen gelungenen Start und gingen bereits früh in der Partie in Führung. Nach Vorarbeit von David Haucap traf Levin Bennet Geers zum 1:0 für den TSV Wallenhorst. In der Folge kontrollierten die Gäste das Geschehen weitgehend, verpassten es jedoch, ihre Führung weiter auszubauen. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern der Ausgleich. Philipp Kemper erzielte mit seinem ersten Saisontor das 1:1 und brachte Grün-Weiß Schwagstorf zurück ins Spiel. In der Folge entwickelte sich eine intensive und umkämpfte Begegnung, in der Wallenhorst zunehmend auf den Siegtreffer drängte, während die Gastgeber engagiert dagegenhielten.

Die Entscheidung fiel erst in der hektischen Schlussphase. Zunächst sah Schwagstorfs Mittelfeldspieler Steffen Osterhage nach einer weiteren Verwarnung die Gelb-Rote Karte. Den anschließenden Freistoß verwandelte Justus Grewe im Nachschuss zum vielumjubelten 2:1 für die Gäste. Mit dem späten Treffer sicherte sich Wallenhorst nicht nur den fünften Sieg in Serie, sondern auch die Tabellenführung.

Levin Bennet Geers trifft zur Wallenhorster Führung – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

„Wir kommen sehr gut in das Spiel und gehen früh in Führung. Leider verpassen wir es hier, weitere Tore zu schießen und dem Spiel eine klare Richtung zu geben. Nach dem Ausgleich kurz nach Wiederanpfiff durch die stark kämpfenden und arbeitenden Schwagstorfer war es eine Gedulds- und Willensfrage, in der wir sukzessive den Druck erhöhen konnten und in der Nachspielzeit das entscheidende Tor erzielen konnten“, sagte TSV-Trainer Tony Harsdorf nach der Partie.