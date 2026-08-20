TSV Wallenhorst dreht das Spiel

Sam-Niki-Lange erzielt das Führungstor für den SV Bad Rothenfelde – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In einem gutklassigen, sehr umkämpften und fairen Bezirksliga-Spiel gewann der Aufsteiger TSV Wallenhorst gegen den SV Bad Rothenfelde mit 3:1 Toren. Mit dem zweiten Sieg in Folge gelang dem Aufsteiger ein Saisonauftakt nach Maß. Der SV Bad Rothenfelde hat seine Bestform noch nicht erreicht und belegt mit zwei Punkten aus drei Spielen den 13. Tabellenplatz.

In der ersten Halbzeit waren die Gäste tonangebend, erspielten sich einige gute Tormöglichkeiten und gingen durch den zweiten Saisontreffer von Sam-Niki-Lange sehr früh in Führung. Weitere aussichtsreiche Möglichkeiten der Gäste blieben ungenutzt. Aber auch der Gastgeber erspielte sich bereits einige gute Chancen. Nach einer Stunde Spielzeit gelang Tom Julius Schütte der verdiente Ausgleichstreffer für den TSV Wallenhorst. Der Gastgeber drückte weiter und nutzte in der Schlussphase seine Möglichkeiten. Zunächst traf Dominik Wanat die Unterkante des Rothenfelder Tores, bevor Lukas Greve mit einem Traumtor aus 25 Metern Entfernung fünf Minuten vor dem Ende der viel umjubelte Führungstreffer gelang. Bei einer weiteren Großchance verpasste Simon Büld kurz vor dem Ende, den Deckel auf das Spiel zu machen. Das gelang aber Jannis Haucap mit seinem Treffer zum 3:1 für den TSV Wallenhorst in der Schlussminute.

„Wir starten denkbar schlecht in das Spiel und liegen bereits nach 20 Sekunden zurück. In der ersten Halbzeit haben wir gegen eine ballsichere und physisch starke Mannschaft aus Bad Rothenfelde Probleme, in unser Spiel zu finden. Mit zunehmender Spieldauer kämpfen wir uns aber immer besser in die Partie und kommen selbst zu ersten Abschlüssen. Gleichzeitig hat auch Bad Rothenfelde weitere gute Momente, in denen uns unser stark aufspielender Torwart Max Samusch im Spiel hält. Nach dem Wiederanpfiff sind wir deutlich griffiger in den Duellen und gewinnen immer mehr Spielkontrolle. Auf dem tiefen Platz sind es am Ende dann unsere Einwechselspieler, die den Unterschied machen und mit viel frischem Wind und neuer Energie für unsere drei Tore sorgen. Wir sind sehr glücklich über die Punkte in diesem erwartet schweren Spiel und freuen uns jetzt auf das Derby gegen Hollage II. Die Mannschaft hat wieder einmal Charakter gezeigt und sich den Sieg am Ende nicht unverdient erarbeitet“, lautet das Statement von Trainer Tony Harsdorf (TSV Wallenhorst).

Wallenhorster Torjubel nach dem Treffer zum 3:1 – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

„Nach dem frühen Führungstor konnten wir uns durch gutes Umschaltspiel immer wieder Chancen erarbeiten. Hier fehlt uns aktuell allerdings noch die Konsequenz, um das Ergebnis komplett auf unsere Seite zu ziehen. Nach dem Ausgleich haben wir kaum Mittel gefunden, erneut gefährlich zu werden oder das Spiel über längere Phasen zu kontrollieren. Am Ende geben wir das Spiel dann leider viel zu einfach komplett aus der Hand“, sagte uns nach dem Spiel Olli Peters (SV Bad Rothenfelde).