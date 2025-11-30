TSV Wallenhorst auf Aufstiegskurs

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - gewann der Bezirksligaabsteiger TSV Wallenhorst beim Kreisliga-Aufsteiger TUS Haste mit 3:1 Toren und setzt sich nach 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen in der Spitzengruppe fest. In der schiefen Tabelle belegt die Mannschaft von Trainer Tony Harsdorf den vierten Tabellenplatz. Drei Punkte Rückstand - bei zwei weniger ausgetragenen Spielen - auf den zweitplatzierten Eintracht Neuenkirchen.

David Haucap nach einer halben Stunde Spielzeit und Nick Hentze kurz vor der Pause brachten den TSV Wallenhorst in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Der Gastgeber verpasste seine aussichtsreichste Tormöglichkeit durch Lennart Wulftange kurz vor der Halbzeit. Nach einer Stunde Spielzeit gelang Artur Edig den vorentscheidende Treffer zum 0:3. Julian Unland gelang mit seinem Treffer zum 1:3 nur noch eine Ergebnis Kosmetik.

Nick Hentze erzielte die 2:0-Führung für den TSV Wallenhorst beim TUS Haste – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: