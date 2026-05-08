TSV Wahren fiebert dem Duell mit dem Spitzenreiter entgegen

Auch wenn die Rolle auf dem Papier klar verteilt scheinen, herrscht im Lager des TSV eine positive Grundstimmung. Der jüngste 4:1-Erfolg gegen SpG SV Blau-Gelb Kitzen/Eintracht Großdalzig hat gezeigt, dass die Mannschaft bereit ist, sich jeder Herausforderung zu stellen.

Trainer Marco Schneider und sein Team haben eine intensive Trainingswoche hinter sich. Die Spieler wirken fokussiert, entschlossen und wollen dem Ligaprimus einen leidenschaftlichen Kampf liefern. Gerade solche Spiele, in denen der Außenseiter nichts zu verlieren hat, sorgen interne für zusätzlichen Antrieb. Der TSV möchte zeigen, dass er auch gegen ein formstarkes Team bestehen kann.