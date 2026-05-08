 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

TSV Wahren fiebert dem Duell mit dem Spitzenreiter entgegen

von Dominik Wedow · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser

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1. Kreisklasse St. 1
Leipziger SC II
Leipz.Wahren

Der TSV 1893 Leipzig-Wahren blickt mit großer Vorfreude auf das kommende Heimspiel gegen den Tabellenführer Leipziger SC 1901 II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV 1893 Leipzig-Wahren
TSV 1893 Leipzig-WahrenLeipz.Wahren
Leipziger SC 1901
Leipziger SC 1901Leipziger SC II
15:00

Auch wenn die Rolle auf dem Papier klar verteilt scheinen, herrscht im Lager des TSV eine positive Grundstimmung. Der jüngste 4:1-Erfolg gegen SpG SV Blau-Gelb Kitzen/Eintracht Großdalzig hat gezeigt, dass die Mannschaft bereit ist, sich jeder Herausforderung zu stellen.

Trainer Marco Schneider und sein Team haben eine intensive Trainingswoche hinter sich. Die Spieler wirken fokussiert, entschlossen und wollen dem Ligaprimus einen leidenschaftlichen Kampf liefern. Gerade solche Spiele, in denen der Außenseiter nichts zu verlieren hat, sorgen interne für zusätzlichen Antrieb. Der TSV möchte zeigen, dass er auch gegen ein formstarkes Team bestehen kann.

Der Verein hofft auf zahlreiche Zuschauer, die die Mannschaft am Sonntag nach vorn treiben.

Der TSV Wahren geht mit Respekt, aber auch mit Mut in die Partie. Die Mannschaft fiebert dem Anpfiff entgegen und möchte gemeinsam ein starkes Zeichen setzen. Ob das am Ende für eine Überraschung reicht, wird sich zeigen.

Die Vorfreude auf ein intensives und emotionales Spiel ist jedenfalls groß.