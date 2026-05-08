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Vereinsnachrichten
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TSV Wahren fiebert dem Duell mit dem Spitzenreiter entgegen
Trainer Marco Schneider und sein Team haben eine intensive Trainingswoche hinter sich. Die Spieler wirken fokussiert, entschlossen und dem Ligaprimus eine leidenschaftlichen Kampf liefern. Gerade solche Spiele, in denen der Außenseiter nichts zu verlieren hat, sorgen intern für zusätzlichen Antrieb. Der TSV möchte zeigen, dass er auch gegen ein formstarkes Team bestehen kann.
Besonders groß ist die Vorfreude auf die Unterstützung von außen. Der Verein hofft auf zahlreiche Zuschauer, die die Mannschaft am Sonntag nach vorn treiben.
Der TSV 1893 Leipzig-Wahren geht mit Respekt, aber auch mit Mut in die Partie. Die Mannschaft fiebert dem Anpfiff entgegen und möchte gemeinsam mit den eigenen Fans ein starkes Zeichen setzen. Ob es am Ende für eine Überraschung reicht, wird sich zeigen. Die Vorfreude auf ein intensives und emotionales Spiel ist jedenfalls groß.