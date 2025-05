TSV Wäschenbeuren mit 9:0, sechs Feldverweise in zwei Spielen

TSG Schnaitheim – SGM Königsbronn/Oberkochen 4:2

60 Zuschauer sahen eine unterhaltsame Partie, in der die TSG Schnaitheim den besseren Start erwischte. Matteo Gammaro brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, Giosue Gammaro erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (42.). Als Luis May in der 62. Minute das dritte Tor folgen ließ, schien die Begegnung entschieden. Doch Paul Schubert verkürzte auf 3:1 (68.). In der 83. Minute stellte Matteo Gammaro mit seinem zweiten Treffer auf 4:1, bevor Burak Kale in der 89. Minute noch auf 4:2 verkürzen konnte.

SV Mergelstetten – SC Hermaringen 0:6

Etwa 60 Zuschauer erlebten eine klare Angelegenheit zu Gunsten des SC Hermaringen. Nils Rieger eröffnete in der 33. Minute den Torreigen. Nach der Pause drehte Serhiy Melinyshyn groß auf und erzielte vier Treffer innerhalb von 28 Minuten (47., 58., 67., 75.). Dazwischen traf Patrick Reiber zum 0:5 (70.). Ein beeindruckender Auswärtssieg der Gäste.

TSV Gussenstadt – SV Söhnstetten 3:2

60 Zuschauer sahen eine packende Begegnung mit dramatischer Schlussphase. Hannes May verwandelte bereits in der 4. Minute einen Foulelfmeter zur Führung für Gussenstadt. Sven Gunsilius erhöhte in der 28. Minute auf 2:0, doch Alexander Schmid antwortete prompt mit dem 2:1 (29.). Lars Schmidt traf zum Ausgleich (53.), scheiterte später jedoch vom Punkt. In der 62. Minute erzielte Pascal Tillwokat den 3:2-Siegtreffer. In der Schlussphase wurde Silas Brodbeck (SV Söhnstetten) in der 87. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, ebenso Pascal Tillwokat (TSV Gussenstadt) in der 90. Minute.

Türkspor Heidenheim – SV Bissingen 3:3

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein wahres Spektakel mit allem, was das Fußballherz begehrt. Sefa Baytemur brachte Türkspor in der 11. Minute in Führung, Kemal Ayyildiz legte in der 36. Minute nach. Daniel Blaich verkürzte kurz vor der Pause auf 2:1 (40.), Chris Müller glich in der 66. Minute aus. Ahmet Acikgöz stellte mit dem 3:2 (87.) den alten Abstand wieder her, doch Marco Benz traf in der Nachspielzeit zum 3:3 (90.+5). Zwei Strafstöße wurden vergeben: Andreas Wukojevic (SV Bissingen) scheiterte in der 57. Minute, Denis Enes Werner (Türkspor Heidenheim) in der 60. Minute.

FC Härtsfeld – ASV Heidenheim 0:2

60 Zuschauer sahen eine abgeklärte Vorstellung des ASV Heidenheim. Habib Berisha traf früh zur Führung (16.), Shqiperim Limani erhöhte noch vor der Pause auf 0:2 (45.). In der zweiten Halbzeit verwalteten die Gäste den Vorsprung.

TSG Giengen – SGM Niederstotzingen/Rammingen 2:2

60 Zuschauer verfolgten eine intensive Partie. Benjamin Dreyer brachte die Gäste früh in Führung (5.), Kristian Kuhn glich in der 27. Minute aus. Maximilian Holz traf zum 1:2 (45.), ehe Manuel Dercho per Handelfmeter in der 88. Minute den Ausgleich für die TSG Giengen erzielte.

SG Burgberg/Hohenmemmingen – TKSV Giengen 3:3

Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Emirkan Memis (40.) und Devran Demirdüken (50.) sorgten für eine Zwei-Tore-Führung der Gäste. Roman Besler verkürzte auf 1:2 (57.), doch Ahmet Dereli stellte in der 68. Minute den alten Abstand wieder her. Dann kamen die Gastgeber zurück: Denis Belakov (77.) und erneut Roman Besler (83.) sorgten für den umjubelten Ausgleich.

SGM Herbrechtingen Bolheim – TV Steinheim 2:0

70 Zuschauer sahen einen Doppelschlag von Matthias Koesler, der mit seinen Treffern in der 46. und 84. Minute zum Matchwinner für Herbrechtingen Bolheim avancierte. Die Gäste aus Steinheim fanden über die gesamte Spielzeit kein Mittel, um das Spiel zu drehen.