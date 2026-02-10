TSV Wackernheim und TSG Heidesheim: Neue Spielgemeinschaft ab Sommer Die beiden Nachbarn machen in der nächsten Saison gemeinsame Sache von Michael Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Tim Mallmann (rechts, am Ball) und die Spieler des TSV Wackernheim werden in der kommenden Saison Teil einer neuen SG mit der TSG Heidesheim. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Ingelheim. Der TSV Wackernheim und die TSG Heidesheim gehen ab der kommenden Saison in der Abteilung Fußball mit allen Teams gemeinsam an den Start – und zwar als SG Wackernheim/Heidesheim.

„Die Vorstände beider Abteilungen sind sich einig, dass das der richtige Weg ist", so Fabian Richter, Sportlicher Leiter in Heidesheim. „In der Jugend sind wir bereits seit dieser Saison zusammen und der Schritt ist folgerichtig. Die Spieler beider Vereine kennen sich seit etlichen Jahren, haben schon in der Jugend gemeinsam gespielt. Die Herausforderungen im Amateurfußball betreffen auch uns und deshalb wollen wir jetzt die Kräfte bündeln."

1. Mannschaft soll in der A-Klasse auflaufen - und die zweite? Richter weiter: „Stand jetzt gehen wir mit der ersten Mannschaft in der A-Klasse an den Start, bei der zweiten Mannschaft hängt es vom Abschneiden der Heidesheimer ´Ersten´ ab. Gerne würden wir auch noch eine dritte Mannschaft stellen – dies entscheidet sich in einigen Wochen. Was den Heimspielort anbelangt, erläutert Richter: „Wir werden fifty-fifty rotieren. Wie genau ist noch nicht klar, aber Heimspieltage werden immer entweder komplett in Wackernheim oder komplett in Heidesheim sein.“ Das aktuelle Trainerteam der Wackernheimer wird auch nächste Runde die gemeinsame erste Mannschaft trainieren. Mit dem Ex-Finther Patrick Willems als Cheftrainer, Philipp Schrimb und Leon Hill als spielende Co-Trainer. „Die zweite Mannschaft trainieren dann die aktuellen Trainer der Heidesheimer ersten Mannschaft, Dominik Schön und Thorben Trabold“, kündigt Richter an. „Dirk Stocksieker wird Torwarttrainer für alle Teams, eventuell werden die Trainer-Teams noch ergänzt.“