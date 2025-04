TSV Wackernheim und FC Schwabsburg ziehen ins Finale ein

Mainz-Bingen. Mit dem FC Schwabsburg und dem TSV Wackernheim sind am Ostermontag zwei A-Klassen-Teams ins Kreispokalfinale eingezogen. Während der FCS den Ligarivalen TSV Stadecken-Elsheim ziemlich klar in die Schranken wies, wurde die Wackernheimer im zweiten Halbfinale ihrer Favoritenrolle beim mittelmäßigen B-Klassen-Klub FC Fortuna Mombach II vollauf gerecht. Das Finale steigt am Donnerstag, 29. Mai, auf neutralem Platz.

„Bei uns hat die ganze Mannschaft gezeigt, dass es heute nur einen Gewinner geben kann“, urteilte Wackernheims kickender Abteilungsleiter Gero Eichhorn. „Abgesehen von der Chancenverwertung gab es diesmal nichts zu bemängeln.“ Und was war vor 150 Zuschauern entscheidend für Sieg gegen den Außenseiter, bei dem mit dem Japaner Shuto Miyazawa und Routinier Karsten Endlich zwei Landesliga-Stammspieler in der Startelf standen. „Defensiv war es einfach eine sehr stabile Leistung – wir haben wenig Chancen zugelassen“, betonte Gero Eichhorn. „Offensiv hatten wir die Lust aufs Zocken und die Gier auf Tore.“ Die selbe Devise dürfte jetzt auch für das Endspiel gelten. „Das letzte Pokalfinale mit Wackernheimer Beteiligung war 2017, als wir das Ding gewinnen konnten“, resümierte Eichhorn. „Es bedeutet uns daher besonders viel, dass wir nach acht Jahren wieder die Chance haben, den Cup zu holen.“ Tore: 0:1 David Prüfer (38.), 0:2 Thorsten Krüger (44., Foulelfmeter nach Foul an Malte Eichhorn), 0:3 Florian Rapp (67.), 0:4 Prüfer (89., Foulelfmeter nach Foul an Gero Eichhorn).