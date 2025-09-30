TSV Wackernheim rockt die Wahl zur deutschen Weinkönigin

Neustadt an der Weinstraße. Der Fußball ist in den vergangenen Tagen beim TSV Wackernheim in den Hintergrund gerückt. Die Mannschaft aus der A-Klasse Mainz-Bingen unterstützte stattdessen ihren Mitspieler Levin McKenzie, der als rheinhessischer Weinkönig zur Wahl der deutschen Weinmajestät antrat. Mit einer 95-köpfigen Gruppe, unter denen viele Fußballer waren, unterstützen die Wackernheimer ihren Teamkollegen in Neustadt an der Weinstraße. „Man hat gemerkt, dass da Fußballer mit dabei sind. Wir waren die lautesten im Saal“, sagte Levin McKenzie, der sich in der Vorrunde durchsetzte und für das Finale qualifizierte, dort aber einen Platz unter den ersten Drei verpasste. Neue Deutsche Weinkönigin wurde Anna Zenz von der Mosel.

Sowohl bei der Vorrunde als auch beim Finale waren die Wackernheimer Fußballer vor Ort, hatten dafür sogar ihr A-Klassen-Spiel gegen die SG Dexheim/Rhein-Selz verlegt. Was die TSV-Fußballer in Neustadt erlebt haben, lest Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.