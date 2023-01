TSV Wackernheim: "Prinzipiell jage ich lieber, als gejagt zu werden." Der A-Ligist im Winter-TÜV: Nach einem holprigen Start in die Saison konnte der TSV sich im Herbst fangen und spektakuläre Siege feiern

Oliver Schmitt, Trainer vom TSV Wackernheim, beantwortete folgende Fragen.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wir hatten ein knüppeldickes Auftaktprogramm (Budenheim, Aksu und Bretzenheim46), wir haben direkt mal drei Niederlagen kassiert. Unsere Hinrunde lief also ähnlich, wie in dem Jahr zuvor. Wir haben uns ab Herbst gefangen und durften dann fulminante Auswärtssiege in Dexheim und in Budenheim bejubeln.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir Wackernheimer Buwe müssen fitter werden, also regelmäßig im Training erscheinen. Wenn die Jungs fit sind, dann können sie den Gegner mehr unter Druck setzen, was dann auch meiner Spielphilosophie entspricht.

Prinzipiell jage ich lieber, als gejagt zu werden.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?