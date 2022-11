TSV Wachtendonk-Wankum: Der Tabellenletzte meldet sich zurück Landesliga: TSV Wachtendonk-Wankum schlägt SV Hönnepel-Niedermörmter mit 3:1.

Nur zwei Minuten später eine ähnliche Aktion auf der Gegenseite. Auch hier kam Pedro Cejas frei zum Kopfball, fand aber in Schlussmann Lars Bergner seinen Meister. Es entwickelte sich nun eine offene Partie, bei der zunächst die Wachtendonker vor allem durch Malik Bongers immer wieder über die rechte Seite für Druck sorgten. Vor der Pause drängten die Gäste nochmals verstärkt auf den Ausgleich, versuchten immer wieder über den gefährlichen PedroCejas zum Erfolg zu kommen. Doch das Tor machte der TSV in der 45. Spielminute. Mit einem sehenswerten Direktschuss sorgte Benjamin Dolle von der Strafraumgrenze für die etwas überraschende 2:0-Pausenführung.

Beide Mannschaften gingen gleich in die Offensive, doch verhinderten Nachlässigkeiten im Abspiel zunächst gefährliche Torabschlüsse. Die erste Möglichkeit hatten die Gäste aus dem Nordkreis. Bei einem strammen Schuss von Baran Özcan musste sich TSV-Keeper Lars Bergner mächtig strecken, um eine frühe Führung der Gäste zu verhindern. Die war dann den Gastgebern vorbehalten. In der 17. Spielminute flankte der aufgerückte Alexander Rasch maßgerecht auf Niclas Hoppe, der ungehindert zur 1:0-Führung für die Hausherren einköpfte.

WaWa bleibt cool

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit drängten die Gäste auf den Anschlusstreffer, der dann durch Sandro Jakopic in der 61. Minute auch gelang. In der nun hart umkämpften Begegnung erhöhte Hönnepel in der Schlussphase noch einmal den Druck. In dieser Phase wurde dem TSV kurz vor der Strafraumgrenze ein Freistoß zugesprochen, den Eric Holz (86.) an der Mauer vorbei zum 3:1 verwandelte. Die Erleichterung war Co-Trainer Timo Pastoors, der für den verhinderten Markus Müller an der Seitenlinie stand, nach der Begegnung anzumerken: „Es war die erwartet enge Begegnung. Wir wollten vielleicht etwas mehr und haben verdient gewonnen.“ Sein Gegenüber Thomas Geist sah die Sache etwas anders. „Wir waren nach der Pause überlegen und müssen den Ausgleich machen“, sagte Thomas Geist.

TSV Wachtendonk-Wankum: Bergner – Rasch, Cox, Dolle, Härtner (46. Holz), Gubala (90+3 Mertens), Bongers (88. Konietz), Höffler, Armbrüster, Tatzel (90+3 Jean-Pierre), Hoppe.

SV Hönnepel-Niedermörmter: Langenberg – Kessery, Brilski, Nowicki, Mayr, Özcan (88. Eichholz), Müller (90+2 Hanysek), Verweyen (60. Jakopic), Bilali, Cejas, Kesen (60. Erdem).