Der TSV Wachtendonk-Wankum kämpft sich zusehends in die Saison. – Foto: Sascha Köppen

TSV Wachtendonk-Wankum: Auf Augenhöhe mit der Konkurrenz Das Schlusslicht hat mit zwei Siegen in Folge neues Selbstvertrauen getankt und möchte in Lintfort den Aufwärtstrend bestätigen.

Noch besitzt Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum ein Ding, das niemand haben möchte – die rote Laterne. Doch spätestens mit dem 2:1 beim PSV Wesel hat sich der Tabellenletzte im Kampf um den Klassenerhalt eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Mannschaft weiß inzwischen, dass sie sich im Abstiegskampf mit der Konkurrenz auf Augenhöhe befindet. Und wer nach dem Ende der Hinrunde einen Blick auf die Tabelle wirft, wird feststellen, dass es eine ganze Reihe Wackelkandidaten gibt.

So hat der TSV Wa.-Wa. auf den aktuellen Tabellensechsten Genc Osman Duisburg gerade einmal fünf Punkte Rückstand. Wie schnell man also wieder im Rennen sein kann, zeigen die jüngsten beiden Erfolge der Mannschaft von Trainer Markus Müller. Für die Elf aus der Laerheide geht’s darum, nach Möglichkeit schon zum Rückrundenstart bei Fichte Lintfort nachzulegen. „Das wird nicht ganz einfach. Wir sind zwar auf einem guten Weg und haben Selbstvertrauen getankt, aber die Lintforter haben aktuell einen sehr guten Lauf“, sagt Müller. In der Tat haben die Gastgeber zuletzt mit drei Siegen in Folge den Anschluss zum Spitzen-Trio wieder hergestellt. Das Hinspiel entschied der TSV Wachtendonk-Wankum mit 2:1 für sich, ehe bekanntlich eine längere Talfahrt einsetzte. „Wir wissen natürlich um die Stärken der Lintforter. Wir werden einfach versuchen, unseren Aufwärtstrend zu bestätigen. Und ich bin guter Dinge, dass uns dies auch gelingt“, so Müller. In Sachen Aufstellung wird sich der Trainer erst kurzfristig festlegen können. Die Erkältungswelle hat auch Wachtendonk erwischt und hinderte mehrere Spieler am Training. Wer rechtzeitig zum Anpfiff wieder fit ist, muss sich noch zeigen.