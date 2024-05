TSV Wa.-Wa. vergrößert seinen Vorsprung

Personell waren die Grün-Gelben wieder einmal dünn besetzt. Der SV Straelen II hatte in Benjamin Meth­ner nur einen Ersatzspieler auf der Bank und in Fahrhad Mohamadi einen Feldspieler im Tor. Dennoch verkaufte sich die Heimelf vor allem im ersten Durchgang gut. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht zwingend genug und haben zu kompliziert gespielt“, sagte Wachtendonks Spielertrainer Sebastian Tissen. Der krasse Außenseiter ging nach 20 Minuten sogar in Führung, als Daan Dousen mit einem platzierten Fernschuss erfolgreich war. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang den Gästen der Ausgleich, als Markus Müller an alter Wirkungsstätte per Kopf zur Stelle war.

In den zweiten 45 Minuten lief es wesentlich besser für die Gäste aus Wachtendonk, die ihre Dominanz nun auch in zählbaren Erfolg ummünzten. Nach einer guten Stunde sorgte Torjäger Tissen für die 2:1-Führung, Tobias Böhm legte in der 67. Minute zum 3:1 nach. Damit war die Partie entschieden. In der Schlussphase war es noch einmal Tissen, der mit einem Doppelpack (86./87.) das Erlebnis auf 5:1 hochschraubte. „Die Jungs haben sich gut verkauft. Zwangsläufig hat unsere Kraft in der zweiten Halbzeit nachgelassen“, sagte Straelens Trainer Jens Jütten. „Es war für uns auch eine Kopfsache, aber nach der taktischen Umstellung in der Pause lief es gut“, so Tissen.